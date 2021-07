Dès samedi, Amiens se met en mode été avec des animations ludiques

A partir de ce samedi, la ville d'Amiens met en place de nombreuses animations qui vont durer tout l'été, jusqu'au 29 août, pour petits et grands. Tour d'horizon du programme "Un été à Amiens".

Ça ne vous a pas échappé : les vacances ont officiellement débuté depuis mardi 6 juillet. Alors pour occuper les enfants et les parents, la ville d'Amiens met en place son opération "Un été à Amiens" : un ensemble d'activités ludiques à destination des habitants de la métropole. Le tout évidemment dans des règles sanitaires bien précises : tous les équipements seront désinfectés, des distributeurs hydroalcooliques seront aussi mis à disposition.

La place Gambetta se transforme

C'est le grand retour des transats sur la place dès samedi, du lundi au samedi. 60 transats pour les adultes et quinze transats pour les enfants sont prévus. Vous pourrez vous y allonger, bouquiner ou encore profiter du soleil.

Le Parc Saint Pierre

De 11h à 19h, 7 jours sur 7, des activités gratuites sont proposées.

L'Espace aventure et sensation

Il y aura une Tour multigrimpe, avec trois tours, trois parcours aventure et une double tyrolienne tout public (60 mètres). Sont aussi prévus : un parcours ouistiti, pour les enfants de 4 à 8 ans, sans oublier une double tyrolienne tout public (60 mètres).

Et il y aura aussi la tyrolienne géante de 300 mètres, accessible dès 10 ans et jusqu'à 77 ans (110 kilos max). Elle revient une nouvelle fois, pour arriver sur la plaine, du côté des activités ludiques. Une plateforme aqualudique (limité à 50 personnes) sera mise en place, avec 15 jeux d'eaux aléatoires.

Les deux nouveautés : le mur d'escalade, et la coconut tour, une attraction de 9 mètres de haut, composé de trois palmiers à escalader.

Zones détente

Plusieurs zones détente seront dispatchées sur le site : 10 mini-pôles composées de tables basses, des pergolas géantes, ou encore des brumisateurs.

Pour les amateurs, il y aura aussi un minigolf de 9 trous, des activités nautiques, avec 5 canoës et 7 pédalos qui pourront être empruntés contre une pièce d'identité. Des boulodromes et des tables de ping-pong seront aussi mises à disposition. Enfin, pour les gourmands, huit aires de pique-niques sont prévus, et une zone de restauration côté public sera ouverte.

Tout le programme est à retrouver ici, y compris l'offre culturelle complète ainsi que la liste des activités sportives.

Pas de 14 juillet mais...

Enfin à noter qu'il n'y aura pas de 14 juillet à Amiens : le feu d'artifice est annulé, en raison de la situation sanitaire. A la place, la mairie propose un bal musette place de l'Hôtel de Ville avec Michel Pruvot, un concert de Dust de 18h à 19h30, des talents locaux de 20h à 23h, et puis à 20h, the Weekend Affair.

Des projections en plein air

Il y aura aussi des projections de film en plein air tout l'été : au parc du Grand Marais, au jardin archéologique de Saint-Acheul, à la Citadelle, au parc Saint Pierre, mais aussi à Salouël, à Rumigny, Seux, Glisy, Allonville, Saint-Sauflieu, ou encore au parc de la Hotoie.