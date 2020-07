Des séances de cinéma en plein air tous les jeudis à l'Abbaye Saint Germain à Auxerre

Comme tous les ans, les jeudis de l'été à l'Abbaye Saint Germain à Auxerre proposent une sélection de films "O la belle toile". Ça débute ce jeudi à 22 heures avec le film Intouchables, avec Omar Sy et François Cluzet.

"O la belle toile" 2020 propose 7 séances de cinéma de plein air durant l'été . Ça se passe le jeudi , dans le cloître de l'abbaye Saint Germain à Auxerre. Des séances gratuites, dans la mesure des places disponibles. Voici le programme:

-Jeudi 16 juillet à 22h : "Intouchables" de Eric Toledano et Olivier Nakache (2011). Durée 1h52. Avec François Cluzet et Omar Sy

-Jeudi 23 juillet à 22h : l'Arnacoeur de Pascal Chaumeil (2010). Durée 1h45. Avec Romain Duris et Vanessa Paradis

-Jeudi 30 juillet à 22h : E.T l'extraterrestre de Steven Spielberg (1982). Durée 2h00. Avec Henry Thomas, Drew Barrymore et Dee Wallace

-Jeudi 6 août à 22h : La la land de Damien Chazelle (2016). Durée 2h08. Avec Ryan Gosling et Emma Stone

-Jeudi 13 août à 22h : OSS 117, le Caire nid d'espion de Michel Hazavanicius (2006). Durée 1h39. Avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo

-Jeudi 20 août à 21h30 : Les femmes du 6ème étage de Philippe Le Guay (2011). Durée 1h46. Avec Fabrice Luchini et Sandrine Kiberlain

-Jeudi 27 août à 21h30 : Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debouze (2015) -. Durée 1h35. Avec Jamel Debouze et Mélissa Theuriau

Pour le cinéma sous les étoiles à Auxerre, l'idéal est d'arriver une heure avant l'ouverture. Les chaises et les transats sont fournis. C'est gratuit et sans réservation , mais le nombre de places est limité. Les déguisements et accessoires en lien avec le thème du film sont vivement encouragés. Renseignements au 03 86 18 02 90