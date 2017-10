Des selfies pour décorer le belvédère du Pont d'Arc

La deuxième tranche de travaux de la combe du Pont d'Arc débute en janvier. Elle comprend le réaménagement du belvédère. Un endroit très prisé pour les photos.

L'esprit du réaménagement de la combe du Pont d'Arc, c'est une meilleure visibilité du site, un accès plus facile pour les piétons et une explication de l'endroit pour les visiteurs. Ainsi sur le belvédère réaménagé, on va trouver des panneaux pour raconter la formation de l'arche et des selfies, symbole de l'activité touristique de la région.

Un appel aux selfies toujours à l'ordre du jour

Au début de l'été, le syndicat de gestion des gorges a donc lancé sur Instagram un appel aux selfies pris depuis le belvédère. Une trentaine a été recueillie. Le syndicat va y ajouter des photos plus anciennes. Mais vous pouvez toujours faire parvenir vos selfies au syndicat de gestion des gorges.

S'ils sont retenus, ils seront reproduits et exposés derrière le parapet du belvédère. Ils symboliseront l'activité touristique du lieu.

La deuxième tranche de travaux

Cette opération fait partie de la deuxième tranche de travaux de réaménagement de la combe du Pont d'Arc. Elle débutera en janvier et se terminera en Mars. Il s'agit de créer des cheminements piétons pour rejoindre le belvédère qui sera définitivement interdit aux voitures. Il sera donc agrandit, des bancs seront installés, le parapet sera refait, plus léger que l'actuel en béton et en fer. Il sera en corten, un aspect de fer rouillé et en acier.