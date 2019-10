Des soigneurs en herbe au parc animalier de Sanary pendant les vacances de la Toussaint

C'est une expérience exceptionnelle que vivent une dizaine de petits Varois pendant ces vacances de la Toussaint ! Ils sont soigneurs au parc animalier Zoa de Sanary-sur-Mer. Ce stage en immersion, sur 4 matinées, permet aux enfants de découvrir les coulisses du parc et d'approcher les animaux.

Sanary-sur-Mer, France

Depuis août dernier, le parc animalier Zoa de Sanary-sur-Mer propose, pendant les vacances scolaires, des stages en immersion pour des enfants de 6 à 10 ans. Lors de 4 matinées, ces soigneurs en herbe découvrent les coulisses du parc et approchent les animaux. Ils sont notamment chargés de préparer les gamelles des tatous, flamants roses, mangoustes et autres porcs-épics... des animaux qu'ils vont ensuite nourrir en pénétrant dans certains enclos. Au cours de leur stage, les enfants s'initient aux soins vétérinaires.

Préparer des vers de farine pour les tatous

"C'est un rêve pour moi" s'exclame Emmy, 8 ans. "J'adore m'occuper des animaux et ici il y en a plein. Je veux devenir soigneur animalier... alors c'est une super expérience. Ce sont mes plus belles vacances" poursuit la petite fille. La magie opère aussi sur Charlie, 7 ans et demie : "Je vis des choses merveilleuses car je réalise mon rêve : nourrir des animaux !" Giulana, elle, fait quand-même un peu la grimace quand il s'agit de préparer la gamelle des tatous qui raffolent des vers de farine : "C'est un peu dégoûtant car ils sont vivants !"

Un métier qui fait rêver mais...

Pour le parc animalier Zoa, l'objectif de cette immersion est notamment de faire découvrir le quotidien d'un soigneur animalier. _"C'est un métier qui fait rêver"explique Sandy, Benoit, responsable pédagogique à Zoa, "nous montrons donc aux enfants le coté positif de la profession, caresser, s'approcher des animaux, leur donner à manger... mais aussi, les aspects moins agréables mais essentiels du métier comme nettoyer les enclos ou les gamelles des animaux". _

Prochaine immersion au parc animalier pendant les vacances de février (17-34 février 2020 pour la zone B). Tarif pour 4 demi-journées : 220€ (dont 20€ reversés aux associations de conservation soutenues par le parc)

Avant l'arrivée des félins, les enfants sont entrés avec le soigneur dans l'enclos des ocelots © Radio France - Sophie Glotin