Une soirée jeux de société dans un café associatif à Dijon, une visite commentée du musée des beaux-arts et une balade au château de La Rochepot.

Côte-d'Or, France

Jeux de société à Dijon

Ce vendredi 29 décembre, de 20h à 4h rendez-vous au café-jeu associatif le "Dé Masqué" 55 rue Monge à Dijon. Des centaines de jeux de société vous attendent sur place. Vous jouez à ce que vous voulez et avec qui vous voulez. Des animateurs sont là pour vous guider et vous expliquer les règles : jeux de dessin, d'aventure, de réflexion, de construction, de rapidité ... il y a de tout et pour tous les âges.

Dé Masqué

Infos pratiques :

3,50€ la soirée ou 10€ pour revenir jouer toute l'année

55 rue Monge à Dijon

les infos sur la page Facebook du "Dé Masqué"

Musée des Beaux-Arts

Ce samedi 30 décembre, c'est visite commenté entre 14h30 et 15h30. Venez en apprendre plus sur les tombeaux des ducs de Bourgogne, sur l'histoire des chevaliers de la Toison d'Or ou sur le sculpteur bourguignon par excellence, François Pompon. Le musée des beaux arts de Dijon c'est quand même le seul avec le Louvre à être logé dans un palais princier.

Les tombeaux des ducs de Bourgogne

Infos pratiques :

Visite commentée entre 14h30 et 15h30

6€

Vigneron et chevaliers à La Rochepot

La Rochepot

Ce dimanche 31 décembre, le château de La Rochepot à côté de Nolay ouvre ses portes historiques et accueille un vigneron. Après la visite, vous découvrez un vin des alentours. La dégustation est gratuite et vous avez le droit à 1 € de réduction sur le tarif de visite du château. Belle manière de finir l'année vous ne trouvez pas ?

Infos pratiques :