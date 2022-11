Des "souffleurs d'images" en formation

"A la différence de l'audiodescription dans le soufflage il y a interaction entre le bénéficiaire et le bénévole, c'est un échange", définit David Dobin le formateur de l'association Souffleurs de sens . Il a proposé une demi-journée de formation pour devenir "souffleur d'image".

Ce n'est pas un métier, mais cela désigne les personnes qui accompagnent, expliquent et décrivent des spectacles ou des expositions à des personnes mal-voyantes. Le samedi 15 octobre dernier, une dizaine de curieux étaient au rendez-vous à La Garance, scène nationale de Cavaillon . Tous d'horizons et d'âges différents, ils s'étaient déplacés d'abord pour découvrir cette pratique mais surtout pour "rendre accessible le spectacle vivant à ceux qui ne voient pas".

Paroles et gestes

Être "souffleur d'image" c'est d'abord tenter d'être "objectif" selon David Dobin. "Pour que l'expérience du spectateur porteur d'une cécité visuelle soit optimale, il ne faut pas lui chuchoter ce que l'on interprète de la pièce qui se joue sous nos yeux mais plutôt répondre aux besoins du bénéficiaire", explique-t-il.

Sa toute première description en tant que "souffleur d'images" s'est déroulée dans un musée. Il raconte : "En général, on ne souffle pas plus d'une heure et demie, que ça soit pour une pièce ou pour une visite de musée. Sauf que dans mon cas c'était une très importante exposition à La Villette sur Napoléon. Je ne pensais pas avoir à le faire mais j'ai trois heures durant décrit des tableaux qui mettaient en scène des batailles. Je n'y connais pourtant absolument rien en stratégie militaire. Mais j'ai répondu aux attentes de la personne mal-voyante que j'accompagnais."

La parole n'est pas l'outil principal d'un "souffleur d'images". Au cours de la matinée de formation à La Garance, un exercice pratique de mise en situation a ouvert la session. Il fallait d'abord se mettre dans la peau d'une personne mal-voyante à l'aide d'un bandeau sur les yeux et de se laisser guider par un binôme.

Très vite, si les mots rassurent, le toucher prend le dessus. "Pour indiquer à celui que l'on accompagne l'endroit où il peut s'asseoir, il ne convient bien évidement pas de lui tenir les hanches jusqu'au siège. Il faut demander la permission de prendre sa main, lui situer le dos de la chaise, du strapontin ou du banc, et l'assise. Une fois qu'il le touche, il n'a plus besoin de vous pour s'y asseoir", décortique David Dobin. Pour décrire un déplacement sur scène ou un coup de pinceau, le toucher est également très utile.

Une soixantaine de souffleurs dans le Vaucluse

La suite de la formation est consacrée à une partie plus théorique sur les différentes pathologies affectant la vision. Et la session se clôture sur des exercices de soufflage avec des morceaux de pièce de théâtre projetées sur un écran. L'idée étant de mieux comprendre quand parler pour donner des détails à son bénéficiaire ou parfois, quand se taire.

Il existe aujourd'hui plus de 600 "souffleurs d'images" bénévoles en France, et plus d'une soixantaine dans le Vaucluse. Les Vauclusiens participent à l'accompagnement de nombreux mal-voyants tout à long de l'année mais particulièrement dans le cadre du Festival d'Avignon.

Des formations sont régulièrement programmées et elles sont surtout gratuites.