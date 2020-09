Des soulagements à l'arrivée de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour

Les sourires étaient samedi sur tous les visages à Saint-Martin-Vésubie, autour de la zone d'arrivée de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Sourires des coureurs, des organisateurs et des commerçants du village.

Triples soulagements à l'arrivée de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Soulagement bien sûr des coureurs. Qu'ils soient inscrits sur le 130, le 70, le 45 ou le 10 km, tous étaient heureux de boucler leur épreuve sous un beau soleil et sous les masques rendus obligatoires à toutes les zones fréquentées. Un masque qui n'a pas empêché Nicolas de boucler l'ultra trail de 130 km en 36 heures. "Je suis heureux de l'avoir terminé, explique ce niçois de 48 ans. Pour moi, c'était mon premier trail mais il avait une valeur symbolique." L'homme, professeur d'EPS, n'a pas simplement mis un pied devant l'autre. Il avait besoin de se retrouver avec lui même. "J'ai vécu une expérience douloureuse ces 10 dernières années, se confie le traileur. La préparation pendant 3 mois et les 36 heures de course m'a servi à faire le point sur ma vie, sur moi même pour passer ensuite à autre chose. Quand vous courez en montagne vous pouvez dialoguer avec vous même, mettre au point des choses. J'espère sortir de ce trail grandi, apaisé. En tout cas, je suis soulagé."

"Plus facile en trail qu'en course urbaine comme les marathons par exemple"

Soulagés, les organisateurs le sont aussi. Il y a quelques jours, ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir tenir leur engagement et maintenir les 5 courses prévues. "Nous avons serré les coudes, explique Mickaël Grouin, l'organisateur. _Toute l'équipe a trouvé des solutions. Nous avons mis en place les mesures sanitaires adéquats pour que les autorisations soient accordées_. Il faut dire que c'est plus facile en trail qu'en course urbaine, comme par exemple les marathons."

Enfin soulagés, les commerçants et habitants de Saint-Martin-Vésubie l'étaient aussi. 1600 coureurs et leur accompagnants sur 3 jours ça fait vivre un village qui économiquement en avait besoin après plusieurs mois difficiles à cause de la crise du covid.