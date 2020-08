Des spectacles du festival Off d'Avignon s'invitent pour un Été particulier à Paris

La ville de Paris met à l'honneur les artistes privés de festival Off à Avignon. A partir de ce lundi jusqu'au 6 septembre, huit spectacles de théâtre et de musique, gratuits et en plein air, sont proposés dans la capitale.

A la suite de l'annulation du festival Off d'Avignon, la ville de Paris a proposé à certaines compagnies parisiennes et franciliennes de présenter leurs spectacles à Paris entre le 24 août et le 6 septembre. Cette initiative s'est faite en association avec le président du Off et le théâtre de la ville. Huit spectacles de théâtre et de musique, dont deux pour jeune public, sont programmés.

"C'est un très beau message d'espoir pour le théâtre, il survivra au coronavirus" - Pierre Beffeyte, le président du Off

Les spectateurs pourront voir jusqu'à quatre spectacles différents par jour, en accès libre et gratuit. "Cette opération nouvelle montre la volonté de la ville de Paris de s'engager pour un nouveau théâtre populaire, au côté des artistes, des compagnies, et de tous les publics", se félicite Carine Rolland, adjointe à la culture de la Maire de Paris.

Pour Pierre Beffeyte, le président de l'association Avignon Festival et Cies, à la tête du festival Off, c'est une belle initiative."C'est un très beau message d'espoir pour le théâtre, il survivra au coronavirus. Le besoin des gens de se retrouver ensemble autour d'une émotion est quelque chose d'unique dans le spectacle vivant et je trouve très fort d'apporter ce message de la part de la ville de Paris. Et qui plus est, c'est un soutien de travail et un soutien économique pour les artistes sélectionnés. "

Retrouvez la programmation d'un Eté particulier avec les spectacles du Off d'Avignon sur le site internet de la ville de Paris, rubrique "Que faire à Paris". Au programme : quatre spectacles de théâtre (L’Homme qui dormait sous mon lit, Callas, il était une voix, Quand je serai un homme et Boxing Shadows), deux spectacles jeune public (Duologie et La légende de Tsolmon) ainsi que deux spectacles musicaux (Une vie de pianiste et Mélodies chroniques).