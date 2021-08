Des spectacles mais pas de rencontres avec les artistes de Sinfonia cette année en Dordogne

Les rencontres entre le public et les artistes prévues pendant le festival Sinfonia qui débute ce samedi.

Il n'y aura pas les habituelles rencontres entre les spectateurs et les artistes pendant le festival Sinfonia. Ces rencontres prévues tous les jours du festival à 14 heures sont annulées à cause des contrôles sanitaires annoncent les organisateurs. Ces contrôles prennent du temps et ne permettent pas de "garantir le respect des horaires de début des concerts".

Les concerts doivent débuter tous les jours à 15 heures, l'ouverture des portes est prévue à chaque fois à 14h15.

Le festival débute ce samedi 21 août à Périgueux avec la représentation à l'Odyssée du "Carnaval Baroque" par le Poéme Harmonique. Les spectacles auront ensuite lieu dans différents lieux du Périgord avec notamment Mensignac, Sanilhac ou encore Sorges. La programmation est à retrouver ICI.