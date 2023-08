Des sports parfois méconnus à découvrir dans les parcs de Dijon cet été

Durant l'été 2023, à Dijon, vous pouvez vous promener dans un parc et tomber sur des sports plutôt méconnus. C'est le principe des "rendez-vous sportifs de l'été" , organisés par la ville et encadrés par des animateurs. Sur ces ateliers gratuits, on retrouve les classiques, tir à l'arc ou badminton, mais aussi du disc golf (du golf avec des frisbees), du spikeball (un jeu par équipes où le ballon doit rebondir sur un trampoline) ou speedminton (un mélange de tennis et de badminton ... sans filet).

ⓘ Publicité

loading

Où et quand participer ?

Jusqu'au 1er septembre 2023, les animations ont lieu de 15h à 17h30. Lundi, mercredi et vendredi au Port du Canal, (proche de l'écluse), Place André Gervais à Fontaine d'Ouche et au Parc Grésilles. Mardi et jeudi au Parc de la Colombière, au Jardin Darcy et au Parc du Drapeau.

loading

L'affiche des rendez-vous sportifs de l'été - Ville de Dijon

Ne pas confondre avec les "Défis sportifs Terre de Jeux"

"Dans le cadre du label terre de jeux 2024, découverte et pratique gratuite d'activités sportives, encadrées par les associations sportives de Dijon. Tous les samedis de l'été, du 15 juillet au 26 août 2023, de 14h à 18h au sein du Jardin Darcy . Un défi sportif sur chaque stand vous attend, avec des lots à gagner", indique la ville de Dijon sur son site.