Des stages près de Toulouse pour vaincre votre phobie de l'avion

La simple idée de prendre l'avion vous donne des sueurs? Vous n'êtes pas seul à être phobique de l'avion. 20 à 33 % de la population mondiale a peur de prendre l'avion. À Beauzelle près de Toulouse, l'entreprise Aviasim propose plusieurs modules pour vous réconcilier avec les avions.

Six heures de stage

Chaque stage est composé de deux modules, pour un stage d'une durée totale de six heures. Le premier est théorique et permet de rappeler le fonctionnement de base d'un avion. "La peur vient presque toujours d'une méconnaissance. Quand on comprend l'avion, c'est plus facile d'être rassuré", explique le directeur des opération chez Aviasim, Gilles Valade.

Le second module est pratique. Pour cela, les stagiaires montent à bord d'une réplique exacte d'A320. Emilie, étudiante en école d'ingénieur de 20 ans, l'a testé : "J'ai très peur de l'avion. Pourtant, petit j'adorais ça. C'est venu suite à une mauvaise expérience avec une attraction dans un parc. Je ne peux pas contrôler cette peur. Pourtant je veux m'en débarrasser car j'adore voyager". Le stage de 6 heures coute 399 euros.

