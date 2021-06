Le film "Champagne !" de Nicolas Vanier et ses stars en tournage à Villers-Allerand

A la sortie de la commune de Villers-Allerand, on ne peut pas rater le tournage tant les voitures s'accumulent le long de la départementale, en contre-bas de la maison dans laquelle sont tournées les scènes de Champagne ! Et certains voisins sont même mis à contribution : "L'équipe se gare dans ma cour parce que j'ai de la place", sourit Marie-Claude, "Ils utilisent aussi mon garage et je leur loue une petite maisonnette à côté pour les figurants. C'est sympa, ça me change mon quotidien", avoue cette viticultrice qui habite la maison d'en face.

Depuis le 10 mai et jusqu'au 10 juillet, une centaine de techniciens et une dizaine de comédiens travaillent ici. Elsa Zylberstein, Sylvie Testud, Stéphane de Groodt, François-Xavier Demaison, Valérie Karsenti et d'autres, tournent Champagne ! de Nicolas Vanier.

C'est un film à la gloire de l'amitié et du champagne, dit Nicolas Vanier

Champagne ! raconte l'histoire de Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume, amis depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité...

Le réalisateur, Nicolas Vanier, ne connaissait pas la Champagne avant ce tournage : "J'en avais une image assez fausse parce que je m'imaginais que c'était morne plaine, avec de grands domaines luxueux et que l'on était beaucoup dans l'argent et l'artificiel. En fait j'ai découvert des petites parcelles, du relief, des paysages magnifiques et surtout des vignerons très très très passionnés, attachés à leur territoire et à leurs vignes ! Ca m'a rappelé mon grand-père paysan en Sologne et c'est quelque chose qui me plaît".

C'est toute une commune qui accueille ce tournage avec enthousiasme, à commencer par le maire : "Ils nous ont demandé de couper les cloches de l'église, parce que le son est pris en direct", explique Bernard Weiler, "Et puis ils se sont aussi mis d'accord avec les vignerons pour qu'il n'y ait pas de tracteurs qui passent pendant une scène". Des concessions bien mineures pour lui, qui espère des retombées touristiques et économiques après la sortie du film.

La maison décor du film appartient au champagne Leclerc-Briant : "C'est un cadeau du ciel" pour Nicolas Vanier

Pour mener à bien ce projet, il fallait un décor et c'est grâce à Google Earth que l'équipe du film a trouvé la maison idéale : la maison aux trois clochers du champagne Leclerc-Briant. Une bâtisse avec une vue imprenable sur les vignes et qui avait l'avantage d'être vide. "On devait faire des travaux mais rien n'était commencé", précise Frédéric Zeimett, le directeur général de Leclerc Briant, "Ils l'ont nettoyée, ils ont repeint, mis du papier peint, supprimé des portes que j'aurais moi-même enlevé ! et surtout ils ont rendu une âme à cette maison, c'est émouvant de la voir vivre".

L'équipe du film a aussi construit une fausse pergola. "La glycine est en plastique", ou encore une terrasse au fond du jardin : "Au début je l'a trouvée horrible parce qu'elle était toute blanche et finalement ils ont réussi à vieillir le bois, on a l'impression qu'elle a toujours été là", sourit Frédéric Zeimett. Après le tournage cette maison sera transformée en maison d'hôtes.

