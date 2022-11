Des studios de cinéma pourraient être créés sur le site de l'ancienne usine de tabac à Sarlat

Sarlat va-t-il devenir le Hollywood du Périgord ? C'est un projet mais il pourrait devenir réalité. La ville, la communauté de communes, le département et la Région ont déposé un dossier à la fin du mois d'octobre pour candidater et espérer un financement dans le cadre du plan de relance de l'État sur le cinéma. La réponse sera donnée d'ici la fin de l'année.

ⓘ Publicité

Un projet pour accueillir encore plus de tournages

Actuellement, la Dordogne accueille des équipes de film la moitié de l'année, "environ 150 jours de tournage" explique Raphaël Maestro, directeur de l'association Ciné Passion. C'est beaucoup mais cela pourrait être beaucoup plus car certaines équipes renoncent selon Thierry Bordes en charge spécifiquement des tournages "il y aurait des studios ici, il y aurait des films que l'on aurait pu capter, comme des films d'envergure internationale et des films anglo-saxons à gros budgets".

Ce projet doit pallier un manque en Dordogne mais aussi sur la Région Nouvelle Aquitaine d'après Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat "il y a deux autoroutes qui passent ici, l'A20 et l'A89. Quand il y a des décors réalisés pour le cinéma ou pour les séries, le site permet de réaliser des studios mais en plus de stocker et de recycler des décors". Surtout que le nombre de tournages augmente explique Thierry Bordes avec les demandes des plateformes comme Netflix ou encore Amazon.

Huit studios et des ateliers imaginés dans l'ancienne usine

Cette subvention pourrait permettre de réhabiliter les locaux de l'ancienne usine à tabac fermée en 2019 et qui appartient à la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir. Si le projet est retenu, cette friche de 10 hectares pourrait être alors transformée en plusieurs studios (deux studios de 1.500 m2, deux studios de 1.200 m2, quatre studios de 400 m2) et aussi en ateliers et en hangar de stockage et de recyclage de décors. "Cela prend de la place de les stocker et ça coûte cher de les recycler donc nous on veut faire une "ressourcerie" des décors" détaille Thierry Bordes surtout que la place ne manque pas sur le site de l'ancienne usine_. _

Tous les aménagements dans l'ancienne friche sont estimés à environ 43 millions d'euros d'après Benoît Secrestat, vice-président de la Communauté de Communes et élu au département. Si l'Etat retient le projet sarladais, la subvention s'élèverait au maximum à 30% de la facture globale. Qui pourrait payer le reste ? Principalement les partenaires privés, "ils doivent être majoritaires" répond Benoît Secrestat, les collectivités qui mettront aussi la main à la poche mais surtout "pour soutenir".

Des studios de cinéma et des formations dédiées ?

Selon Benoît Secrestat, "un studio de 1.000 m2 fait travailler 300 personnes". Le projet des collectivités de Dordogne prévoit donc de former des jeunes périgourdins dans les lycées professionnels mais aussi dans les CFA "par exemple dans les formations dans le bâtiment pour qu'ils puissent construire des décors".

Il y a des débouchés dans de nombreux métiers du cinéma, certaines professions sont en tensions "comme la décoration, l'habillage, le maquillage, l'électricité, la machinerie, en fait tous les métiers manuels qui font qu'un film se fabrique" résume Thierry Bordes, en charge des tournages à Ciné Passion.