Des tableaux de l'École de Rouen dans une vente aux enchères exceptionnelle ce jeudi à Rouen

Me Guillaume Cheroyan a convaincu les héritiers du collectionneur de lui confier la vente à Rouen.

Une vente aux enchères exceptionnelle a lieu ce jeudi à Rouen, à l'hôtel des ventes de la Seine , qui comprend 86 tableaux, dont certains de l'école de Rouen, mais aussi des œuvres plus modernes. Cette vente inédite a pour fil conducteur la côte normande.

Des œuvres à vocation internationale

C'est une occasion rare dans une carrière pour Guillaume Cheroyan, commissaire priseur en charge de la vente : " C'est une vente qui aurait pu être expatriée en région parisienne, mais j'ai réussi à convaincre les héritiers de me confier l'ensemble. J'espère prouver que nous pouvons aussi, en région, faire des résultats internationaux" commente-t-il.

Parmi les pièces les plus emblématiques de cette collection, des toiles du peintre Eugène Boudin, de Raoul Dufy, mais aussi des œuvres plus modernes comme celles de Bernard Buffet , et des abstraits signés Georges Mathieu. Galeristes professionnels français mais aussi étrangers sont inscrits à l'évènement, tout comme des collectionneurs privés.

86 œuvres en tout seront mises aux enchères ce jeudi à l'hôtel des ventes de la Seine à Rouen. - Guillaume Cheroyan

La côte normande pour fil conducteur

La vente rassemble 86 œuvres, acquises au fil du temps par un collectionneur normand qui s'est constitué un véritable petit musée personnel sur le thème de la côte normande : "Ce monsieur, une fois en retraite, s'est intéressée à la peinture et s'est inscrit à l'association des amis de l'École de Rouen. Il a commencé par des œuvres modestes, puis est monté en gamme avec l'acquisition de tableaux de Pinchon, Lebourg, Delattre.. avant de s'intéresser à Honfleur, d'où l'acquisition progressive d'œuvres de Boudin" explique Me Guillaume Cheroyan.

La vente aux enchères démarre à 15h à hôtel des ventes de la Seine ce jeudi. Elle est aussi organisée en ligne sur rouen-encheres.com