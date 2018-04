Dijon, France

Pas facile actuellement d'admirer des œuvres de Delacroix au musée des Beaux Arts de Dijon. Et pour cause, toute la partie où elles sont exposées fait l'objet de travaux de rénovation. Elle est donc inaccessible au public. Toutefois, le musée du Louvre à Paris propose depuis ce week-end de Pâques et jusqu'au mois de juillet, une exposition consacrée à ce célèbre peintre du 19e siècle. Deux tableaux provenant de la collection du musée des Beaux Arts y sont présentées.

L'un des plus célèbres tableaux d'Eugène Delacroix, "La Liberté guidant le Peuple" (1830) © Maxppp - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP

Un tableau et une esquisse

C'est presque étonnant car le Louvre est déjà, à la base, le musée où l'on trouve le plus de tableaux d'Eugène Delacroix, notamment son célèbre "la liberté guidant le peuple" immortalisant la révolution française. Mais cette fois, cette expo propose notamment un focus particulier sur la peinture religieuse du maître. Alors quelles ces œuvres prêtées au Louvre par Dijon ? Nais Lefrançois, qui est conservatrice au musée des Beaux Arts précise qu'il s'agit du "Sultan du Maroc Mulay-Abd-Er-Rahman recevant le comte de Mornay, ambassadeur de France". Cette esquisse se rattache au séjour que Delacroix effectua en Afrique du Nord, de janvier à juillet 1832, en compagnie du comte de Mornay, envoyé par Louis-Philippe en mission diplomatique.

Eugène Delacroix, Le Sultan du Maroc Mulay-Abd-Er-Rahman recevant le comte de Mornay, ambassadeur de France - Musée des Beaux-Arts de Dijon/Michel Bourquin

Cette esquisse a été réalisée en vue d'un tableau définitif qui est actuellement exposé au musée des Beaux Arts de Toulouse.

La deuxième oeuvre prêtée s'appelle "Le Christ au pilori" ou "Le Christ à la colonne", puisqu'elle porte les deux noms. Il s'agit cette fois d'une oeuvre définitive mais dont l'histoire est pleine de rebondissements car peu après son entrée dans les collections du Musée à Dijon, son authenticité avait été remise en cause, et il aura fallu attendre 2007 pour que la signature soit authentifiée par des experts.

Eugène Delacroix, Christ au pilori - © Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

Et ensuite ?

Après cette exposition au Louvre, la plupart des tableaux et des œuvres présentées vont partir pour New York, car elle est coproduite par le Louvre et le Metropolitan Museum de New York. En revanche, celles prêtées par le musée des Beaux Arts de Dijon vont retrouver la Côte-d'Or. Elles seront stockées dans les réserves en attendant la fin des travaux, prévue donc au printemps 2019.

Retrouvez l'interview de la conservatrice du musée des Beaux Arts de Dijon, Nais Lefrançois, ce jeudi sur France bleu Bourgogne à 6H43 et 8H12