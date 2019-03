Deux coups de pinceau sur une tache de café pour raconter le monde

Nîmes, France

Christophe Jalaguier, il signe JAG, fait des taches de café puis il ajoute un ou deux coups de pinceau d'encre noire, et une légende. Et d'un coup, ces tâches deviennent dessins. Ces dessins parlent de tout et de rien, de la vie, la sienne et celle de ses amis. Ancien directeur d'école dans le Gard, JAG dessine depuis un peu plus de 30 ans. D'abord des caricatures, pour le plaisir, il a dessiné pour la presse aussi. Cette histoire de taches de café a démarré il n'y a pas très longtemps, une surprise, depuis il persévère.

Chacun a déjà vu des animaux ou des personnes dans la forme des nuages. Avec ses taches de cafa, Christophe Jalaguier va plus loin Copier

Sur la remarque d'un ami, il approfondit le sujet, puis arrive l'idée d'un livre et d'une exposition. On y est. Ce livre c'est Caféines. Et JAG y raconte ses souvenirs, ses émotions, ses humeurs, à travers tout un bestiaire : loups, tortues, requins, chats, souris... et des humains également : Jacques Prévert, Mary Poppins... Tous émergent de traces de café sur une feuille et de quelques coups de pinceau d'encre de chine. Un spécialiste des tests de Rorschach y trouverait peut-être matière à analyser.

Attention, ne pas confondre taches de café et test de Rorschach Copier

Dans ce livre Caféines publié aux éditions NOMBRE 7, près de 150 dessins. Et l'expo, c'est au Labo, à Nîmes, 24 rue de l'Agau, jusqu'au 4 avril.