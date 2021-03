Des tapisseries d'Aubusson s'exposent en vidéo et ça cartonne !

Depuis des mois, musées et autres centres culturels sont fermés au public. Mais pour garder le lien, certains redoublent d'imagination. La Cité internationale de la Tapisserie d'Aubusson propose ainsi sur les réseaux sociaux des petites vidéos, intitulées "Une minute, une oeuvre", et ça cartonne !

L'idée est née à l'aube du deuxième confinement. La Cité Internationale de la Tapisserie à Aubusson souhaitait, à l'image des musées qui proposaient des visites virtuelles, garder le contact avec le public malgré ses portes fermées. "On a voulu un format court et dynamique, explique Alice Bernadac, la conservatrice, quelque chose qui soit agréable à écouter et qui donne au public quelques clés de compréhension des oeuvres de la Cité". "une minute, une oeuvre" sur les réseaux sociaux était née.

Pas de texte récité, seulement quelques notes couchées sur papier et Anne Bernadac se lance dans l'improvisation face caméra, en scène devant la tapisserie choisie pour la séquence. "C'est un exercice qui est très intéressant à effectuer, et puis cela permet d'aborder des points historiques un peu plus précis parfois que ce qui est expliqué dans le livret de visite".

Le public au rendez-vous

Les vidéos ont vite trouvé leur public. Neuf séquences en ligne depuis fin novembre ont cumulé 21 000 vues. Ce début mars, trois nouvelles vidéos ont été tournées : sur la tenture de l'histoire de Psychée d'après des modèles d'Isaac Moillon (XVIIème siècle) et sur des oeuvres du fond contemporain : La Rivière au bord de l'eau d'Olivier Nottellet et Henri's cap, une série de trois casquettes, réalisées dans le cadre de l'appel à projet "Aubusson tisse la mode".

"Je choisis les oeuvres de façon à ce qu'on ait quelque chose d'assez _représentatif des collections de la Cité_, précise la conservatrice. On essaye donc d'avoir du contemporain, des oeuvres plus anciennes, des oeuvres stars et des oeuvres plus confidentielles, pour faire vraiment découvrir de nouvelles choses au public".

La vidéo d'"une minute, une oeuvre" la plus visionnée pour l'instant est la première réalisée, sur Le Bain de Christophe Marchalot et Félicia Fortuna, avec 5 100 vues :