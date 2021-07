Des tapisseries d'Aubusson vont décorer un château royal du Danemark !

La cité de la tapisserie d'Aubusson vient de recevoir une commande prestigieuse. Les lissiers vont décorer la salle d'armes d'un château royal du Danemark, celui de Koldinghus. La Nouvelle fondation Carlsberg, créée par la brasserie danoise du même nom, finance le travail. Il est chapeauté par le Mobilier national, l'institution chargée de décorer les lieux officiels de la République.

Dans le détail, les Manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais vont réaliser quatre tapisseries monumentales. Les Creusois se voient confier douze entre-fenêtres. Le directeur du Mobilier national, Hervé Lemoine, tenait à faire travailler les Creusois : "On n'est pas le Mobilier national parce qu'on est à Paris mais parce qu'on soutient l'activité sur l'ensemble du territoire."

Grâce à cette commande, les ateliers privés d'Aubusson vont être occupés pendant plusieurs années. Pour le Mobilier national, c'est aussi une reconnaissance de leur savoir-faire : "La technique de la basse lisse pratiquée à Aubusson étant inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco, c'est notre rôle de soutenir le secteur privé pour que ces traditions soient préservées et se développent", insiste Hervé Lemoine.

Soutenir la culture après le coronavirus

La reine du Danemark avait déjà fait une grosse commande de tapisseries françaises à la fin des années 90. Pourquoi un tel intérêt des Danois pour les tapisseries françaises ? La présidente de la Nouvelle fondation Carlsberg, Christine Buhl Andersen, explique : "Il y a une sorte de tradition au Danemark car le mari de la reine était français. C'est extraordinaire pour nous de travailler avec des manufactures très connues. On estime important de soutenir la culture, supporter la tradition et les artistes, après la crise du Covid-19."

On ne connait pas le montant de cette commande, la fondation Carlsberg ne souhaite pas le dévoiler, mais elle explique que "c'est le plus gros investissement de leur histoire". Ces douze entre-fenêtres et quatre tapisseries devraient être terminées d'ici cinq ou six ans.