Villeneuve-sur-Yonne, France

Pour mener ces travaux, il fallu abattre un porche à l'entrée de la cour et cela dérange des Villeneuviens comme Patricia : "on enlève des choses, là c'est ça et après ce sera autre chose". D'autant que sur la liste des monuments historiques est indiqué un portail de style Empire.

On ne va pas abattre de monument historique - Cyril Boulleaux, maire de Villeneuve-sur-Yonne

Mais le maire Cyril Boulleaux est catégorique : "on ne va pas abattre des monuments historiques comme j'ai pu l'entendre. S'il y avait eu un problème fondamental, il serait curieux que les monuments historiques nous donnent leur autorisation."

Un portail classé monument historique qui a dû exister

Ce portail a dû exister, encore en 1952 quand il a été classé, avant d'être probablement remplacé. Les gravats ont en tout cas prouvé que le portail abattu ne comportait pas de matériaux nobles (briques, chaux et plâtre). A la place de la cour sera réalisé d'ici l'automne un jardin avec une fontaine ornée d'une statue de Georges Clémenceau, pour un montant de 40.000 euros. Une dépense inutile estime une pétition qui réunit quelques dizaines de signatures, c'est aussi ce que pense Odile, une Villeneuvienne : "il y a tellement d'autres choses à faire dans Villeneuve. Je viens de voir des rues toutes défoncées. C'est du travail inutile."

Des travaux de voirie menés dans plusieurs quartiers

Des critiques que le maire a déjà entendues et voici sa réponse : "chacun pourra trouver matière à défendre son intérêt en disant - je voudrais que ce soit devant chez moi. Je vais prendre un exemple, hier quelqu'un me disait - moi, j'attendais plutôt des travaux dans le quartier des Sables Rouges. Je lui ai répondu qu'en 2019 plus de 200.000 euros vont être consacrés à ce quartier. Je ne doute pas qu'au moment où nous lancerons ces travaux aux Sables Rouges, d'autres nous dirons - est-ce que c'était la priorité ?" Un maire qui dit vouloir continuer à investir à Villeneuve-sur-Yonne, sans augmenter les impôts.