Planfoy, France

Si vous voulez terminer le parcours de la via ferrata de Planfoy par la tyrolienne, c'est impossible en ce moment. L'équipement est interdit d'accès depuis le 17 août dernier, et ce jusqu'à la réalisation de travaux. La conséquence de plusieurs incidents qui se sont déroulés au cours du mois d'août. Lors de leur dernières interventions, les pompiers du Grimpe (Groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) ont du débloquer une personne coincée sur le parcours après s'est blessé sur la plateforme de réception de la tyrolienne.

L'arrêté municipal est affiché un peu partout dans Planfoy et sur l'itinéraire de la via ferrata. © Radio France - Octavie Couchard

Ce n'était pas la première fois que les pompiers étaient appelés pour ce type d'incident. La mairie de Planfoy et le Comité Territorial de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade de la Loire (CTFFME 42) ont donc décidé de bloquer cette partie de la via ferrata pour quelques temps. La plateforme qui pose problème doit être réaménagée.

Cette semaine, le CTFFME 42 doit installé un nouveau matelas sur la plateforme d’atterrissage, précisément là où les gens se font mal. Ce n'est pas la première fois que cette plateforme de réception est revue : l'inclinaison du plateau a déjà été modifié et un matelas a été installé au début de cette année. Pour Jean-Cyril Bercet, l'un des moniteur d'escalade au comité, il n'y a pas vraiment de problème : "On va rajouter un tapis de protection parce que les gens qui sont un peu grands ou un peu lourd oublient de lever les jambes à l'arrivée et se cognent sur la plateforme à l'arrivée. Ils appellent les pompiers pour pas grand chose finalement". Pour le moniteur, il s'agit surtout de bien faire attention et de respecter les consignes données tout au long du parcours.

Bien s'équiper, c'est aussi important

L'autre problème qui accompagne ces incidents, c'est le mauvais équipement de certains usagers de la via ferrata. Dans l'idéal, pour profiter au mieux de la via ferrata et de la tyrolienne, il faut avoir un baudrier, un casque et surtout la bonne longe et la poulie adaptée pour s'aventurer sur la tyrolienne : "Il faut une longe de 35 à 40 centimètres pour être à la hauteur du câble et ne pas rester bloquer en cas de problème", explique Jean-Cyril Bercet. Il est aussi important d'avoir la bonne poulie : "Sinon, on peut risquer d'aller trop vite et donc de se blesser à l'arrivée ou de rester bloquer au milieu du câble", termine le moniteur.

Pour avoir le bon matériel, il y a plusieurs points de location. Directement à Planfoy, au Café de la Belote, mais aussi à Saint-Etienne au magasin Expé de la place Chavanelle. Pierre Carton est le responsable du magasin : "Si on a n'a pas le bon matériel, on risque de se retrouver bloquer. Mais les gens n'ont aussi pas toujours la bonne position, il faut être actif sous sa poulie pour pouvoir se réceptionner correctement. Quand on arrive sur la plateforme, on lève les jambes et on fait quelques pas pour se freiner ensuite", détaille le responsable du magasin.

Pierre Carton connait bien le parcours de la via ferrata. "Les incidents de ces dernières semaines, c'est pas dû aux installations en elles-mêmes, mais plus à une mauvaise prise d'information qui amènent les gens à se bloquer sur l'itinéraire", explique-t-il. Il regrette d'ailleurs que plusieurs blocages se soient produits coups sur coups : "C'est bien dommage parce ça peut être facilement évité. En plus, ça fait mauvaise presse à la via ferrata, qui attire pourtant beaucoup de monde sur la région".

La tyrolienne de Planfoy existe depuis 5 ans sur la via ferrata, elle est entièrement libre d'accès, comme tout le reste de l'itinéraire. Toute l'année, ce sont entre 15 000 et 20 000 personnes qui viennent faire le parcours. Cette année, les pompiers sont intervenus une trentaine de fois. Un nombre d'appel au secours que le CTFFME 42 espère réduire avec l'installation du nouveau matelas. La tyrolienne doit rouvrir la semaine prochaine.