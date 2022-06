Des "trottinettes des mers" une nouveauté à louer à Archachon

Surtout implantée dans le Sud-Est, l'entreprise Next Blue Tech lance cet été à Arcachon la location de la BlueWay, la "trottinette des mers". Cette sorte de paddle électrique avec guidon flotte à 7 km/h sur l'eau et peut supporter 150 kilos.

Si on était mauvaise langue, on pourrait appeler ça le paddle du fainéant. Mélange entre cette planche sur laquelle il faut pagayer pour avancer, et les trottinettes électriques, à la mode dans les rues de Bordeaux, la trottinette des mers arrive en Gironde. Il est désormais possible de louer les BlueWay, leur nom officiel, à l'école de plongée Océana, à Arcachon, pour 30 euros la demie heure, ou 50 euros de l'heure. À ce tarif, vous pouvez donc vous balader dans le Bassin d'Arcachon sur cette trottinette électrique, à 7 km/h maximum.

Lancée en 2020, après la conception de prototype en 2019, l'entreprise a depuis vendu environ 500 BlueWay à des professionnels de l'océan, qui les louent ensuite à des touristes ou à des locaux. L'entreprise, basée à Aubagne (Bouches-du-Rhône) a d'abord lancé des points de location sur la Côte-d'Azur. Il y en a désormais une quarantaine dont un, donc à Arcachon. Le loueur Olivier Bordes a réceptionné les planches au mois de mai. "Les gens sont curieux", constate-t-il. Lui loue ses planches essentiellement aux familles, puisque la trottinette peut supporter un poids de 150 kilos, ce qui est donc idéal pour un adulte et un enfant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

À Arcachon, Olivier Bordes a créé deux circuits chronométrés pour les locataires, au départ de la boutique du petit port. Un jusqu'à Gujan-Mestras, en passant par La Teste, le long des cabanes de pécheurs et des parcs à huitre, ou un deuxième au large des plages arcachonnaises. "On peut aussi déposer les clients en voiture au Pyla, s'ils veulent se balader le long de la dune et revenir", explique le partenaire de BlueWay. Avec comme consigne de rester dans la bande des 300 mètres de la côte.

Côté technique, la trottinette se présente avec une planche "20 cm plus large que la moyenne des paddles, ce qui fait ont aussi beaucoup de différence sur la stabilité", souligne Thomas Millès, concepteur produit chez Next Blue Tech. Une stabilité aussi renforcée, bien sûr, par la présence du guidon qui permet de se tenir. D'ailleurs l'entreprise souligne que de nombreuses personnes utilisent la trottinette habillées, sans craindre donc une éventuelle chute. Le tout propulsé par un moteur électrique, qui a une autonomie de sept heures, idéal pour les professionnels qui n'ont donc pas à la recharger pendant leur journée de location.

La nouvelle éco, tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde