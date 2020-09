Des ULM par dizaines dans le sud de l'Yonne ce samedi

Ils ont parcouru environ 120 kilomètres aller-retour jusqu’à Avallon avec une météo très favorable. Une grande balade dans les airs synonyme de liberté.

Une sensation de liberté

Daniel Mary est venu de la Sarthe pour participer à l’événement. Cela fait trente ans qu’il vole en ULM, toujours avec le même plaisir : "une fois qu'on est en l'air, on peut quasiment aller où on veut. On n'a pas de route nationale à suivre. Il n'y a pas de risque de collision. Ces machines-là, ça ne dépasse pas les 100 km/h, on ne pratique pas ce loisir pour aller vite. C'est surtout pour avoir la vision du sol."

Les ULM les plus légers font seulement une centaine de kilos © Radio France - Renaud Candelier

Une pratique qui s'approche de celle de la moto

Le Belge Hugues Marguerite, fondateur de ce rendez-vous aérien, ose d’ailleurs une comparaison : "ici vous voyez, il n'y a même pas de carénage. Quand vous volez à 100 km/h, c'est comme en moto, vous sentez vraiment l'air. Il y a souvent un lien qui est fait entre le pendulaire et la moto. La position de conduite est quasi la même et l'esprit aussi est très très proche."

Il suffit d'une cinquantaine de mètres à un ULM pour s'arrêter dans un champ © Radio France - Renaud Candelier

Une grande autonomie des pilotes

En ULM pendulaire, le pilote contrôle la voile à la main. Et toute l’organisation se fait dans cet esprit, avec beaucoup d’autonomie. Patrick Jeannez, instructeur ULM à Saint florentin et coordonnateur des décollages : "j'écoute en permanence ce qui se passe à la radio. On fait ce que nous appelons, de l'auto-information. Chaque pilote dit ce qu'il va faire, en fonction de ce que les autres font. Nous sommes tous commandants de bord. Et donc on est responsable de ses actes."

Lui, sera le seul à rester au sol, "cela fait partie du jeu" sourit Patrick Jeannez. Un petit jeu qui permet aux pilotes de parcourir jusqu’à 500 kilomètres avec des appareils, pour les plus légers, de tout juste 120 kilos.