Des vélos de qualité pour tous... C'est la pari de cet entrepreneur de Châteauroux. Le magasin Vélomoove va lancer ses propres modèles de vélos en aluminium et fibre de carbone, sous sa propre marque "Rides my bicycle"

Châteauroux, France

Fabriquer ses propres vélos, Richard Desmaison en rêve depuis des années. Ce passionné de vélo, propriétaire d'un magasin de cyclisme à Châteauroux, paradoxalement, se vante de n'avoir jamais acheté de bicyclette de sa vie. "J'ai toujours monté moi même mes propres vélos".

Il s'est donc lancé et a créé sa marque pour commercialiser ses propres vélos, conçus à Châteauroux, mais fabriqués en Asie. "C'est une sous-traitance chez un très gros fabricant à Taïwan, pour les cadres en aluminium et en fibre de carbone. Pour l'instant, tout ce que j'ai dessiné, on peut le fabriquer en France, mais ça coûterait 8 à 10 fois plus cher."

Or l'ambition de Richard, c'est de proposer des vélos de compétition, ultra-légers, à un prix abordable pour les amateurs. Pour l'instant, il a développé 2 modèles en aluminium, bientôt il proposera également de la fibre de carbone. "Celui-ci, c'est un cadre de "dirt-jump", montre-t-il avec fierté, une discipline assez récente dont on a un champion dans la région. On a cherché ensemble à concevoir un produit qui répond à ses attentes, qui sera à un prix de vente d'environ 1200€."

Des vélos sur-mesure

Les vélos de cette marque "Rides my bicycle", une référence à la chanson célèbre du groupe britannique Queen, répondent également à une attente du public, de plus en plus friand de sur-mesure : "On pourra personnaliser le vélo de A à Z. Si on veut une fourche suspendue, un cintre plat, on peut le faire. Un vélo qui répond parfaitement aux besoins du client."

Les premiers modèles, encore sous forme de prototype, seront disponibles à la fin de l'été.