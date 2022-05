Des vestiges de thermes antiques découverts à Évaux-les-Bains en Creuse

Évaux-les-Bains, ses cures thermales et maintenant son site gallo-romain. Des vestiges d'un complexe thermal antique ont été mis en évidence par des archéologues de l'INRAP au mois d'avril. Une découverte exceptionnelle au pied de l'Hôtel thermal de la commune actuellement fermé pour travaux. C'est d'ailleurs à cause de ces travaux que les fouilles ont été initiées car le projet d'agrandissement empiétait sur les vestiges.

Des thermes édifiés entre le Ier et le IIe siècle

C'est le complexe thermal antique qui a précédé l'activité thermale moderne

Les Thermes d'Évaux les Bains ont été construits entre la fin du Ier siècle et du IIe siècle. Ils ont été utilisés jusqu'au IVe siècle avant de tomber dans l'oubli. Ils ont ensuite été découverts au XIXe siècle lors de la construction du Grand Hôtel, notamment avec l'apparition de bassins enfouis sous plusieurs mètres. Les vestiges ont ensuite été remblayés malgré leur inscription au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée. Comme aujourd'hui, "on y prenait des bains thermaux d'eau chaude, d'eau tiède ou d'eau froide. On venait se détendre mais aussi pour des bains curatifs" explique Frédéric Méténier, responsable de recherche archéologique à l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques). "C'est le complexe thermal antique qui a précédé l'activité thermale moderne" précise-t-il. Le site fouillé s'établi sur environ 350 m². En revanche, aucun objet ni mobilier n'a été retrouvé comme des céramiques par exemple.

Un des bassins redécouvert par les archéologues à Évaux-les-Bains © Radio France - Flavien Groyer

Des bassins déjà connus mais de nouvelles découvertes

Jusqu'à présent, les archéologues connaissaient l'existence de quatre bassins thermaux à Évaux-les-Bains, grâce notamment aux travaux de fouilles au XIXe siècle. Cependant, le plan à leur disposition, celui du docteur Georges Janicaud élaboré en 1934, n'était pas fiable ou en tout cas trop synthétique selon Frédéric Méténier : "Le plan a été fait d'après les dégagements de 1830 et Janicaud n'a jamais vu les travaux de fouilles, ce qui explique son caractère imprécis et incomplet".

Les archéologues de l'INRAP ont donc creusé et gratté. Ils ont bien sûr retrouvé les bassins mais ont fait d'incroyables autres découvertes. Ils ont mis en évidence de vrais trésors : des couloirs jamais recensés, des accès à ce complexe gallo romain également et puis de nouvelles salles "qui n'étaient pas connues et qui bouleversent la perception du monument" confie Frédéric Méténier. Comme cette pièce en demi-cercle, à moitié recouverte par l'hôtel thermal : "La fonction de cette salle peut avoir été une étuve ou une salle d'accueil pour les curistes de l'époque. Cette pièce ne correspond pas au premier état du monument mais témoigne plutôt de son évolution". Ces découvertes ne représentent qu'une partie des vestiges du site gallo romain. Il reste encore plusieurs centaines de mètres carré à fouiller.

Une des salles mise en évidence par les archéologues © Radio France - Flavien Groyer

L'extension de l'hôtel va t-il pouvoir se faire ?

Cette découverte archéologique majeure est arrivée en plein chantier d'agrandissement de l'hôtel d'Evaux-les-Bains. C'est d'ailleurs à cause de ces travaux que les fouilles ont été initiées car le projet d'agrandissement empiétait sur les vestiges. Ils ne peuvent pas être détruits car ils sont classés Monuments historiques. Les vestiges devraient donc être mis en valeur dans ce projet d'extension et pourquoi pas un jour être réutilisés. Aucune décision n'a encore été prise mais le projet initial d'agrandissement va être revu afin de prendre en compte la valeur de ce site majeur pour la période antique en Limousin.