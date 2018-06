Cinq Sarthois sont à Vegas pour les championnats du monde vétéran de ping-pong qui débutent ce lundi. Il s'agit de la plus grande compétition de tennis de table du monde, avec 4000 pongistes de 86 nationalités différentes.

Cinq Sarthois sont à Vegas pour faire du ping-pong ! Ils participent aux championnats du monde vétéran qui débutent ce lundi. Avec 4000 pongistes de 86 nationalités différentes, il s'agit de la plus grande compétition de tennis de table du monde.

Patrice Cruchet, 61 ans, fera le voyage depuis Château-du-Loir. Et il part avec l'ambition "de gagner un point contre un joueur chinois de préférence, qui sont les références dans ce sport".

Jannick et Patrice s'alignent en simple et en double © Radio France - Thomas Larabi

Pas question de gagner la coupe, mais plutôt de s'amuser, visiter et faire des rencontres. Jannick Guy est le président du club de Château-du-Loir (5 tables pour 100 licenciés). Il a participé à ce championnat il y a deux ans à Pampelune et en garde un excellent souvenir : "Il fallait s'échanger des cadeaux avec les adversaires. Un Bulgare m'a offert un livre de blagues bulgares, écrit en Bulgare ! Cela crée des liens, on a discuté ensemble pendant tout le tournoi".

Et les deux compères ont bien l'intention de gagner... au casino : " On a promis de reverser 10% de nos gains au club ! " explique tout sourire Patrice.

En tout, 146 français ont fait le déplacement. La prochaine édition aura lieu en 2020 à Bordeaux.