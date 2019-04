Des vidéos au ton décalé pour apprendre l'histoire de Dijon et des Ducs de Bourgogne

Depuis un peu plus d'un an, un youtubeur met en ligne des vidéos décalées pour décrypter l'histoire de Dijon et de la Bourgogne. Il en a déjà posté une vingtaine sur internet.

Dijon, France

On trouve de tout sur Youtube. Des vidéos plus ou moins drôles, plus ou moins instructives et plus ou moins longues. Lui, il a fait le choix de mettre en ligne des vidéos humoristiques qui permettent d'apprendre un tas de choses en quelques minutes seulement sur l'histoire de Dijon et des Ducs de Bourgogne. Thibaut Chaillet a lancé une série de vidéos sur sa chaîne Survol d'Histoire il y a un peu plus d'un an. Et le dernier épisode, consacré à Philippe Le Bon, a été mis en ligne la semaine dernière.