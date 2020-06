Des vidéos de promotion de Colmar et sa région, pour relancer le tourisme

Après l'épidémie de coronavirus, le tourisme est en berne à Colmar et dans sa grande région. Six offices de tourisme lancent une série de vidéos estivales, pour reconquérir les visiteurs et les inciter à revenir en Alsace, en toute sécurité.

L'épidémie de coronavirus a eu de lourdes conséquences pour le tourisme en Alsace. Le confinement, la fermeture des frontières ont privé Colmar et sa grande région de ses nombreux visiteurs.

Pour partir à leur reconquête, une série de courtes vidéos a été conçue par six offices de tourisme ( Colmar et sa région, Vallée de Munster, Vallée de Kaysersberg, Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, Pays Rhin-Brisach et Pays d’Eguisheim et de Rouffach). L'idée, c'est de faire revenir en Alsace, une clientèle locale et familiale dans un premier temps, puis étrangère (Allemands, Suisses, Luxembourgeois) , dans un deuxième temps.

Les maisons à colombages, les rues pavées de Colmar, le vignoble, les Vosges

Un premier clip d'une minute, met en valeur le vignoble, maisons à colombages, les rues pavées de Colmar, les Vosges, les randonnées, pour redonner le goût à la clientèle alsacienne et du Grand Est à revenir visiter le secteur de Colmar et sa région.

Le clip est mis en ligne par l'Alsace Essentielle, chargée de la promotion de la région de Colmar et du Pays de Neuf-Brisach.

Il est visible sur les sites des six offices de tourisme participants, mais aussi sur Visit Alsace.

On a envie que les visiteurs viennent vite nous revoir, dans des conditions sanitaires qui sont tout à fait bonnes," Claire Weiss responsable d'Alsace Essentielle

Il a enregistré plus de 80.000 vues . Deux autres clips seront mis en ligne dans le courant de l'été, pour donner le déclic et faire revenir les visiteurs dans le secteur de Colmar.

La cible : une clientèle venue de France, mais aussi d'Allemagne ou encore de Suisse.