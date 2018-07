Cannes, France

Jason deCaires Taylor a choisi Cannes pour créer six statues qui seront immergées près de l'île dans un futur musée sous la mer. L'artiste qui a déjà réalisé plus d'un millier de sculptures géantes sous les différents océans du monde s'inspire de l'énigme de l'homme au Masque de fer. L'un des prisonniers les plus célèbres de l'histoire de France a vécu sur l'île en portant un lourd masque en fer. Son identité reste un mystère.

Des statues inspirées du mystère de l'homme au Masque de fer

"Le mystère : c'est ce qui doit rester ... selon Jason deCaires Taylor. La façon de se cacher derrière les choses. C'est toujours le sujet de l'identité : ce qui est vrai et ce qui est faux "

Chaque moulage prend une demi-heure : la mère de Lison, 9 ans, est venue avec son père "pour laisser les marques de trois générations de Cannois". D'autres personnes ont été présélectionnées pour le casting dont deux pêcheurs venus pour "laisser leur empreinte".

Jason deCaires Taylor réalise des moulages de visages à #Cannes pour un musée sous-marin inspiré de la légende de l’homme au Masque de fer. pic.twitter.com/2z3QHGA5RT — France Bleu Azur (@francebleuazur) July 3, 2018

... salut le vieux, t'es là ?

"Il restera quelque chose d'une vieille famille cannoise de pêcheurs. Mes petits enfants viendront plonger aux îles de Leirins et voir mon visage en disant : salut le vieux t'es là ?... il restera une image au fond de la mer... et ça changera après être resté toute une vie au-dessus ". Et l'autre particularité du travail : les sculptures vont se modifier avec les algues et les coquillages.

Des visages géants pour un musée sous marin au large de Cannes seront installées d'ici fin 2019. Sur l'île Sainte-Marguerite, atelier de moulages sur des Cannois.

© Radio France - Violaine Ill

- Exposition sur l'île Sainte-Marguerite