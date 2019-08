Des visites gourmandes chaque vendredi au marché de Sens

Sens, France

L'office du tourisme de Sens vous propose tous les vendredi (jusqu'à fin août) des visites gourmandes en compagnie de Bernard Brousse (historien) et Gauthier Pajona (chroniqueur culinaire). Un parcours d'une heure et demi où se mêlent histoire de France et plaisirs du palais. Au pied de cette halle faite de briques, d'acier et de verre, Bernard Brousse, président de l'office du tourisme, nous emmène faire un voyage dans le temps : "l'Eglise a une fonction importante au Moyen-Âge. Elle doit accueillir les pauvres et les malades. En face d'une cathédrale, il y a toujours la maison où Dieu vous accueille, la maison-Dieu, l'hôtel-Dieu. Il est là, enfin, il était là. Et je vous montre comment il était. Parce qu'on a les gravures."

Une visite gourmande qui donne l'occasion de voir le marché de Sens avec un autre regard © Radio France - Renaud Candelier

L'hôtel-Dieu sera transformé en halle mais une partie des marchandises sera mise à l'écart de la cathédrale au XVIe siècle, dans l'actuelle rue Voltaire : "Sur la première arcade, vous voyez une clé de voûte. Et qu'est-ce qu'il y a de sculpté ? Un petit poisson" fait observer Bernard Brousse. "C'est d'ailleurs toujours le côté de la Halle aux poissons" lui répond Gauthier Pajona, "les poissons sont restés ici."

Une découverte de la diversité des commerçants du marché

"On va vous emmener maintenant à notre première halte, chez Johanna, qui est productrice de légumes entre Yonne et Aube", poursuit l'accompagnateur gastronomique. S'en suit une présentation de la diversité des commerçants du marché de Sens et se conclut autour d'un plateau bien fourni. "Voilà un boudin aux oignons, saucisson à l'ail fumé et non-fumé, jambon blanc au torchon", présente Mickaël Claudin, gérant de la maison charcutière, Aux petits cochons, "tout est fait maison avec du porc fermier bien-sûr."

Une visite gourmande qui fait prendre de la hauteur, avec les récits historiques de Bernard Brousse © Radio France - Renaud Candelier

Parmi la quinzaine de visiteurs, la plupart habitent les environs comme François Xavier : "je suis Sénonais. On vient régulièrement au marché mais on va voir toujours les mêmes (commerçants). Peut-être parce qu'on ne connait pas assez d'autres commerçants. Cela donne envie d'y revenir."

Les visites gourmandes du marché de Sens, c'est tous les vendredi matin jusqu'au 30 aout... au tarif de 6 euros 50. Les dégustations varient chaque vendredi.