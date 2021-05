Avant son ouverture, l'Espace Mayenne va se dévoiler au grand public du 19 au 31 mai

Le conseil départemental de la Mayenne propose des visites grand public à partir du 19 mai de l'Espace Mayenne, un équipement culturel et sportif bientôt achevé.

Accompagnés d'une médiatrice, les visiteurs pourront découvrir la grande salle Mayenne multifonctions (accueil d’événements sportifs et culturels), la salle omnisports et son mur d’escalade et la salle des congrès, ainsi que le futur vélodrome, en extérieur.

Les visites dureront 30 minutes, par groupe de 20 personnes. Elles se dérouleront en semaine de 16h30 à 19h et le week-end de 10h à 19h.

