Des visites guidées de la salle des Mays de Notre-Dame de Paris au musée d'Arras

C'est presque un miracle, le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été épargné par les flammes. Dont les Mays qui ornaient une partie des piliers de la nef. Des oeuvres gigantesques et dont on peut admirer une partie au musée des Beaux Arts d'Arras.

Arras, France

Les Mays de Notre-Dame ce sont des tableaux que la confrérie des orfèvres offrait chaque année à Notre-Dame au printemps. Des tableaux gigantesques et qui reprenaient des scènes des actes des apôtres. Une tradition qui a perduré entre 1630 et 1708. Chaque année une oeuvre était commandée aux plus grands artistes contemporains. Elle devait représenter un chapitre de l'Acte des Apôtres. Et puis la tradition s'est éteinte avec la dissolution de la confrérie.

76 tableaux ont ainsi été offerts à Notre-Dame qui ornaient les piliers de la nef. Et puis la Révolution Française est passée par là, 5 ou 6 tableaux ont disparu et en 1793 l'ensemble de la collection est saisie et trouve refuge pour une part au musée des Petits Augustins et principalement au Louvre. A la suite du Concordat de 1801, une partie de la collection réintègre la nef de l'édifice religieux. Mais au XIXème siècle à l'occasion de travaux de rénovation, l'architecte Eugène Viollet Le Duc (à qui on doit notamment le rajout de la flèche qui s'est effondrée dans l'incendie du 15 avril) décide d'alléger la décoration de la cathédrale: il ne laisse que 13 Mays, les autres rejoignent le Louvre.

Vient ensuite la première guerre mondiale et en 1915 la cathédrale d'Arras et l'abbaye St Vaast qui abrite le musée sont détruites par un incendie, le musée perd plus de cinquante pour cent de ses collections!

Après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le musée d'Arras a proposé d'offrir des visites guidées de la galerie des Mays © Radio France - Claire Mesureur

C'est dans le cadre de la redistribution des richesses nationales que le musée du Louvre décide alors de venir au secours du musée arrageois. Or l'un de ses conservateurs, René Huygues, est natif d'Arras... la rumeur prétend qu'on lui doit ce dépôt prestigieux: 14 des Mays parisiens sont donc confiés au musée des beaux arts d'Arras. Exposés en 1963, 7 d'entre eux doivent finalement rejoindre les réserves au début des années 80 à la suite de problèmes de fuites dans la verrière de la salle d'exposition.

Ce n'est donc qu'en 1998 que la nouvelle galerie des Mays est inaugurée en grandes pompes! 7 des tableaux majestueux ont été raccrochés, les autres attendant des travaux de restauration.