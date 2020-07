Des visites touristiques pour découvrir le street art à Bordeaux

Bordeaux, ville du street art. C'est ce que propose de découvrir "Voyage en français". L'agence de voyage, fondée par le blogueur Alexandre Vendé, se réinvente avec la crise du coronavirus.

Spécialisée dans les activités touristiques aux Etats-Unis, elle propose désormais "Bordeaux en français", des visites guidées à Bordeaux. Il existe notamment un parcours, qui peut se faire à pied ou à vélo, afin de découvrir le street art hors des sentiers battus.

Une ambiance conviviale

La visite démarre quais des Chartrons, à la découverte d’œuvres d'artistes bordelais et étrangers, puis se prolonge dans la vieille ville. Chaque visite dure en moyenne 3h30 et est menée par un guide local, le tout dans une ambiance qui se veut conviviale.

"Je suis ravie, j'ai envie de prendre des tonnes de photos ! J'aime beaucoup toutes les couleurs et les dessins sont très différents, donc c'est vraiment riche", s'enthousiasme Lætitia, une touriste venue de Pessac avec ses deux garçons. "Je suis contente parce que je vois que ça intéresse les garçons et les explications de la guide sont très complètes. C'est une belle découverte".

"Je connaissais déjà un peu Banksy, Monsieur Poulet, Jofo... J'aime bien parce que c'est imaginatif et je trouve ça jolie", raconte le petit Valentin, fan de street art.

Initiation au street art

Selon Marina Barthélemy, guide touristique, Bordeaux est une ville riche en art urbain et compte des milliers d’œuvres. "On a aussi bien de la couleur que du noir et blanc. On a des pochoirs, de la sculpture et des graffitis avec des écritures...", énumère-t-elle. "Parmi les artistes, on a nos petits chouchous, comme Mika et Charles Foussard mais tout est intéressant à découvrir".

A la fin de la visite, "Bordeaux en français" propose une initiation au street art. Affiches, pochoirs et bombes de peinture en main, petits et grands peuvent s'essayer à l'art urbain. "Vous repartez ensuite avec votre toile, donc c'est vraiment l'occasion de s'inspirer, puis de pratiquer", conclut Marina Barthélemy.