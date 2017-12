Des voitures vedettes se refont une beauté dans un garage spécialisé à Toucy

C'est un garage pas comme les autres qui a ouvert ses portes début décembre à Toucy. Spécialisé dans les voitrues de collection, JMA Vintage répare une vingtaine de voitures des années 1950 jusqu'aux années 1980, et il abrite quelques stars...

Alain Thuret a fait de sa passion sa profession. Biologiste au CNRS, ce fanatique des véhicules anciens - 60 voitures et 60 motos dans sa collection personnelle ! - a décidé d'en faire son métier. Début décembre il a ouvert son garage spécialisé à Toucy.

Des stars du grand et du petit écran

Et derrière la porte de son entrepôt, Alain Thuret soigne de vraies stars, au total une vingtaine. Sa chouchoute, la voici : "Une Citroën DS 20, elle date de 1973 , une Palace, c'était vraiment le must dans les années 1970, une voiture qui a un nombre d'innovations et de brevets énormes" s'enthousiasme-t-il, à commencer par la suspension hydraulique, petite révolution à l'époque.

Mythique DS, tête d'affiche au cinéma, entre autres dans Les Tontons Flingueurs, Fantômas, Le Pacha, ou encore Les Valseuses avec cette réplique culte de Gérard Depardieu au volant du bolide, qui lance à Patrick Dewaere : "On n'est pas bien là... Tu les sens les coussins d'huile, sous ton cul ... Hydro-pneumatique mon p'tit bonhomme"

Une vingtaine de voitures de collection se refont une beauté au garage JMA Vintage de Toucy © Radio France - Charlotte Lalanne

La DS star du cinéma et de ce garage JMA Vintage à Toucy, mais ici Alain Thuret répare aussi des vedettes du petits écran : "Ici la XM, celle de Roger Hanin dans Navarro",

La voiture de Roger Hanin dans Navarro © Radio France - Charlotte Lalanne

Et puis tout au fond de l'entrepôt il y a cette rareté, complètement désossée : "C_'est une voiture un peu exceptionnelle, une Chapron (_du nom du designer Henri Chapron, ndlr), la voiture du ministre Michel Debré".

L'histoire sur quatre roues

C'est pour conserver ce patrimoine sur quatre routes qu'Alain Thuret a ouvert ce garage, "pour que ces voitures continuent à rouler puisque maintenant tout est fait par ordinateur et donc les voitures ont presque toute la meme forme et il n'y a plus ces designers qui a l'époque faisaient des choses fabuleuse."

L'engouement est au rendez-vous, témoigne-t-il : "On le voit beaucoup sur les ventes aux enchères, sur internet, les gens recherchent les voitures de leur enfance."

Alors pour remonter ces voitures à l'identique, le mécanicien enfile son costume d'historien : "On essaie de se documenter, de trouver des photos ou des anecdotes et de la retrouver dans son contexte d'origine, avec internet on retrouve beaucoup de choses" explique Alain Thuret.

Et la demande ne tarit pas. Dans quelques jours, un nouveau modèle exceptionnel débarquera au garage, une Mercédès ancienne venue tout droit des Etats-Unis.

