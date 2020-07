Des voyages organisés en plus petit groupe cet été, voire carrément annulés

Les voyages organisés n'ont plus vraiment la cote cet été. Pas vraiment par désintérêt, mais plutôt à cause des nouveaux protocoles sanitaires qui empêchent d'avoir des bus remplis par exemple. Les agences de voyage se retrouvent donc avec bon nombre de commandes annulées ou reportées.

Les voyages organisés en bus vont décidément être limités cet été. Avec les nouvelles précautions sanitaires, bon nombre d'agences de transport et de voyages ne peuvent tout simplement plus remplir les cars. On passe ainsi d'une cinquantaine de passagers à moitié moins. Et ça dans le meilleur des cas. Pas facile de s'organiser donc pour les agences de voyage, celles qui préparent à l'avance tous ces trajets.

Des voyages annulés ou reportés

L'activité voyages organisés a presque baissé de moitié pour l'agence Sud France et son mois s'est avéré catastrophique par rapport à l'année dernière. L'agence s'est spécialisée dans la réservation de gîtes, mais aussi des circuits un peu partout en Occitanie avec les réservations d'hôtel, de guides et tout ce qu'il faut pour assurer l'ensemble d'un séjour. Au total, l'agence travaille avec près de 1500 prestataires dans la région.

Le problème, c'est que les groupes de voyageurs ont été réduits à la portion congrue en raison du nouveau protocole sanitaire. "On ne pouvait pas faire des groupes de plus de 9 personnes pour faire visiter la Cité de Carcassonne par exemple" selon Stéphanie Nedelec, la directrice de Sud France, contre une cinquantaine en temps normal.

Dans ce contexte, bon nombre de séjours sont donc reportés ou annulés faute de pouvoir donner une prestation complète au plus grand nombre. Stephanie Nedelec s'inquiète également "pour tous les prestataires" avec qui elle travaille, que ce soit des gîtes, des restaurateurs, et qui souffrent eux-aussi directement de ce manque de clientèle.

On doit tout revoir

Pour ceux qui avaient prévu ces voyages organisés depuis longtemps, la déception est aussi grande. A Muret, l'association Loisirs et Solidarités des Retraités, qui compte plus de 260 adhérents, a dû renoncer au voyage prévu pour une vingtaine de personnes en Irlande cet été. Mais pas seulement. "Il y avait aussi un voyage prévu en Bretagne et dans le Beaujolais" affirme Carmen Weber, la présidente de l'association. Par crainte du coronavirus, il a finalement fallu tout annuler ou reporter au dernier moment.

Une déception pour Carmen Weber, qui comprend tout de même la position délicate dans laquelle se retrouvent les agences de voyage. "C'était une sorte d'échappatoire pour de nombreux retraités après cette période de confinement. Finalement, il faudra encore rester quelques semaines à la maison" nous lance t-elle un peu dépitée. De nombreuses agences de voyage ont en tout cas décidé de délivrer des avoirs sur les prochains voyages pour dédommager les voyageurs.