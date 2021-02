Désavoué par le tribunal administratif, André Laignel veut organiser des visites privées du musée St-Roch

"Je suis respectueux de la justice", c'est par ces mots que le maire d'Issoudun, André Laignel, a entamé sa conférence de presse, au lendemain de la décision du tribunal administratif qui lui ordonne de renoncer à la réouverture partielle du musée de l'hospice St-Roch. Pour autant, le maire ne renonce pas à l'idée d'accueillir du public. Dès demain samedi, il sera possible, sur réservation, par groupe de six maximum, d'accéder à la galerie d'art contemporain.

Sur le fond, André Laignel a redit sa conviction qu'il n'y a pas plus "safe" qu'une visite au musée, "puisqu'on n'y boit pas, on n'y mange pas, on y parle peu". Le maire d'Issoudun s'est présenté comme un précurseur, convaincu d'avoir raison avant tout le monde, convaincu que l'Etat finira par se résoudre à rouvrir tous les lieux de culture.