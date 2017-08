Descendre le Mont Ventoux en trottinette, ça vous dit ?

Découvrir le Mont Ventoux en vélo, trop banal ? Alors oubliez la selle et les pédales et découvrez le Mont Ventoux en trottinette.

Découvrir les petits chemins forestiers au pied du Mont Ventoux en trottinette tout terrain électrique, c'est la nouveauté que propose la société Trotee Cime installée à Mormoiron depuis ce début juillet.

C'est comme un VTT, avec de grosses roues, de bonnes suspensions et des freins à disques . Sauf qu'il n'y a ni pédales ni selle. Ces trottinettes avancent avec un moteur électrique ... plutôt vite. C'est facile à prendre en main et on a très vite des sensations. Quant aux paysages, la position debout évite d'avoir la tête dans le guidon.