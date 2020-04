Deux étudiants amiénois ont créé un événement Facebook pour fêter la fin du confinement, qui sera prolongé au delà du 15 avril. Une soirée pour (enfin) trinquer de nouveau tous ensemble et aussi pour relancer l'activité économique du quartier étudiant Saint-Leu, à Amiens.

"On veut que les gens retrouvent le goût à la vie" : deux Amiénois organise une fête de fin de confinement

On a tous hâte - a priori - que le confinement lié au coronavirus soit terminé. Emmanuel Macron doit annoncer une nouvelle prolongation, ce lundi 13 avril : le président doit s'exprimer à 20 heures devant les Français. Même si le déconfinement n'est pas pour demain, ni après-demain, deux jeunes amiénois prévoient déjà de marquer le coup : sur Facebook, Maxime Pleuchod et Marceau Ducrocq ont créé un événement baptisé “fête de fin du coronavirus”.

"C'est très sympa les apéros sur Skype ou sur Facetime, assurent en choeur les deux organisateurs. Mais on ne peut pas trinquer en vrai !"

Boire un verre, aller danser, se retrouver à une table de restaurant, bref, retrouver la vie, la vraie, c'est l'objectif de ces deux étudiants. "On veut des rires, de la joie, de la bonne humeur. Que chacun s'amuse, passe à autre chose et retrouve goût à la vie. On veut que ce soit la fête comme la finale de la coupe du monde 2018 !"

Relancer les commerces

L'idée c'est donc bien sûr de rassembler tout le monde, après plusieurs semaines passées chacun chez soi. Mais c'est aussi de relancer l'activité commerciale dans le quartier Saint-Leu.

"Tous les bars, les boîtes de nuit qui sont fermés en ce moment souffrent, ça va être compliqué pour eux de repartir, souligne Maxime Pleuchod. On veut aussi leur donner un petit coup de pouce."

Pour cela, les deux étudiants vont proposer des partenariats avec les établissements du secteur. Une dizaine ont déjà répondu présents. "Il y aura des tarifs préférentiels, des promotions et aussi des animations avec des scènes extérieur, des goodies, promettent les deux organisateurs. L'idée c'est que les gens aillent dans le bar de leur choix et profitent. On veut que ça reparte fort pour tout le monde !"

Déjà plus de mille "participants"

Et vu l'engouement de l'événement sur Facebook, ça semble bien parti. "En 24 heures, entre 5 ou 6.000 personnes ont montré leur intérêt. Il y a beaucoup de partages, on voit que les gens attendent vraiment de pouvoir sortir."

Au jour 27 du confinement, ce dimanche 12 avril, plus de 1.100 personnes ont répondu qu'elles seraient présentes, et plus de 8.000 sont intéressées.

Pour l’instant, le rendez-vous est fixé au 12 juin mais la date finale dépendra bien sûr de la levée du confinement. "Ce sera sans doute le weekend qui suivra le déconfinement," assure les Amiénois, qui prévoient une soirée similaire à Beauvais.

En attendant, on reste bien chez soi, et on se console avec les réseaux sociaux !