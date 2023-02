Deux anciens étudiants de l'ESMA de Montpellier réalisent le clip de Mathieu Chedid

Deux anciens étudiants de l’ESMA (Ecole supérieure des Métiers Artistiques) de Montpellier, Antoine et Romain réalisent le dernier clip du chanteur Mathieu Chedid alias "M". Il s'agit d'une reprise de la chanson de Joe Dassin "Joe". Cette création en animation 3D est le fruit d’une belle rencontre avec le réalisateur Stéphane Berla ("Jack et la Mécanique du cœur") et raconte la rencontre du duo M et de la Bassiste Gail Ann Dorsey.

Invités au concert du chanteur

Antoine Pages rencontre Stéphane Berla avec lequel il partage le même espace de coworking. "Notre collaboration sur le projet est d'abord venue de lui, de la bonne entente que nous avions eu pendant ces quelques semaines et parce qu'il croyait en notre capacité de proposition" confie Antoine. "Le projet n'avait pas été pensé à l'origine pour de l'animation, le temps de production était beaucoup trop court, ce qui a apporté quelques complications sur la fin du projet. Notre motivation a été guidée par la rareté de ce genre de projets et nous avons été finalement invités à un concert du chanteur !"

C’est grâce à leur capacité d’adaptation, leur flexibilité, mais aussi leur vision du projet, souvent demandée par le réalisateur, qu’Antoine et Romain ont participé à cette belle aventure.