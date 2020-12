Deux ans après son retour à Brest, le canot de l'Empereur dévoilé au public

"C'est un peu la Joconde du Musée National de la Marine", s'enthousiasme l'administrateur Jean-Yves Besselièvre. Dissimulé derrière des palissades de chantier depuis son retour à Brest en octobre 2018, le canot de l'Empereur Napoléon 1er va enfin pouvoir s'offrir au regard des Brestois et des visiteurs du monde entier. Son dévoilement officiel, vendredi 11 décembre aux Capucins, était très attendu.

C'est le seul canot d'apparat conservé en France, c'est une œuvre majeure de nos collections. Il va être présenté à tous les publics, dans un espace ouvert, un lieu de vie, et ce de façon gratuite. Jean-Yves Besselièvre

Après un temps d'acclimatation à son nouvel environnement, et une restauration minutieuse l'été dernier, l'embarcation impériale est présentée dans un espace scénographié, mise en valeur par l'éclairage et des jeux de miroirs. La muséographie a été conçue autour d'un film et d'une frise chronologique illustrée mettant en parallèle l'histoire du canot et celle de la ville de Brest.

Interdit de toucher

Pour préserver ce chef d'œuvre datant du Premier Empire, la structure sur laquelle repose le bateau de plus de 6,5 tonnes est entourée d'un garde-corps. Interdiction formelle de toucher et encore plus de monter à bord !

Le canot de l'Empereur est exposé face à l'entrée de "70.8", le futur Pôle des Excellences Maritimes, qui doit ouvrir en début d'année.