Deux apprentis champardennais en finale d'un concours national de pâtisserie autour du Nutella

Ils vont devoir sublimer la pâte à tartiner la plus célèbre : Matteo et Clotilde, deux apprentis originaire de Champagne-Ardenne, vont tous les deux concourir lors de la finale du concours organisé par la Nutella Academy, ce dimanche 31 octobre au salon du chocolat à Paris. Tous les deux font partie des six finalistes et s'affronteront sur deux thèmes : "Noël" et "Café gourmand"

Au bout de trois heures, ils montreront et feront goûter leurs créations au jury, présidé par le chef Grégory Cohen. À l'approche de l'épreuve, Clotilde, originaire de Cheveuges près de Sedan, ne cache pas son stress : "Je n'ai pas envie de décevoir ma famille et les gens qui m'ont entraînée. Ca fait deux mois que je m'entraîne tous les jours au CFA", explique-t-elle. "Mes profs me disent que j'ai toutes mes chances d'aller sur le podium. (...) Si je pouvais représenter mes Ardennes en remportant ce titre-là, je serais vraiment heureuse !", dit-elle en riant.

Si Clotilde ou Matteo remporte le concours, la Nutella Academy lui offrira une bourse de 3.000 euros.