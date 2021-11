Deux Avignonnais rendent hommage aux tirailleurs sénégalais ce dimanche au Chemin des Dames

Ce dimanche 14 novembre au Chemin des Dames (Aisne), deux Avignonnais mettent en mots et en musique un texte-hommage aux tirailleurs sénégalais de la Première Guerre Mondiale. L'écrivain Babacar M'Baye et la conteuse Yasmine Benseba ont tous les deux une histoire familiale qui résonne avec le lieu, et souhaitent transmettre ce morceau encore trop méconnu de l'Histoire de France.

Les Avignonnais Yasmine Benseba et Babacar M'Baye font une lecture musicale de "Diaba. L'ange tirailleur", ce dimanche au Chemin des Dames. © Radio France - Céline Autin

Un passé familial qui résonne avec la Première Guerre Mondiale

Babacar M'Baye est petit-fils de tirailleur sénégalais. Il commence à écrire "Diaba. L'ange tirailleur" au moment des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale, en 2018, en partant d'un constat : "à l'école on n'apprend pas cette histoire, je le vois à mes enfants. Les collégiens que j'ai par ailleurs rencontrés lors des lectures méconnaissent l'histoire des zouaves et des tirailleurs sénégalais. C'est un problème, tout simplement."

"Le sang versé n'était pas blanc, ni noir, il était rouge pour tout le monde. Il est grand temps d'équilibrer." Babacar M'Baye, écrivain

A partir de ce récit s'est décidé une lecture musicale à deux voix avec la conteuse avignonnaise Yasmine Benseba, elle-même sensibilisée à cette histoire : "je vais revenir au Chemin des Dames pour la deuxième fois. J'y étais allée toute petite, parce que mon père originaire d'Algérie souhaitait rendre visite aux tombes des zouaves et des tirailleurs. Je suis très émue d'y retourner."

Elle est convaincue de faire œuvre utile : "c'est aussi à nous de semer, de transmettre, parce qu'on en demande beaucoup aux profs et aux éducateurs. Et jouer, justement, c'est intéressant : la lecture et le conte sont très ludiques." Le spectacle a déjà été donné de nombreuses fois, notamment au festival d'Avignon en 2019.

Expliquer, éduquer, mais aussi faire rire

On s'en doute, le texte est grave en de nombreux endroits. Morceaux choisis : "Faut-il des particules pour naître et mourir ? Faut-il Paris, Marseille, Dakar, Niamey, Avignon, pour naître et vivre ? Non. Pas de fosse commune pour de vaillants soldats. Mais bien une tombe lisse et marbrée."

Pour autant, les spectateurs ne vont pas faire que pleurer lors de ce conte musical. "Certains rient beaucoup, s'amuse Babacar M'Baye. Je joue sur les accents dans le texte, je grossis les traits, je parle d'intégration à tout prix à travers certains personnages ... C'est un texte drôle." Un texte également éminemment contemporain puisqu'il fait la part belle à une héroïne, Diaba, partie au combat en se faisant passer pour un homme afin de sauver ses frères.

"Aller au Chemin des Dames, c'est un pèlerinage. On ne va pas jouer, avec Yasmine, ce sera une prière pour nous. Quand on aura fait le Chemin des Dames, on aura fini notre aventure." Babacar M'Baye, écrivain

La lecture de "Diaba. L'ange tirailleur" débute à 14h00 ce dimanche 14 novembre à la Caverne du Dragon. La représentation est gratuite. Pour celle et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il est bien sûr possible de se procurer le livre, mais également une version enregistrée en CD.