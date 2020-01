Deux Azuréennes à l'assaut de la Laponie pour la bonne cause

Nice, France

On peut dire que les deux Azuréennes n'ont pas froid aux yeux ! Aurélie Tata, la Mentonnaise et Célia Andrès, qui vit à Saint-Laurent-du-Var, sont toutes les deux sont en train d'affronter des températures glaciales, entre -20 et -30 degrés en Laponie. Plus froid que dans un congélateur ! "On a un peu l'appréhension de ces températures," avoue Célia. "Je n'étais pas trop frileuse mais je le suis devenu ! Je pense que là-dessus on se vaut," sourit la jeune femme, qui avait pourtant le choix entre la Croatie en plein été ou la Laponie en hiver pour participer à ce raid solidaire. "Non le chaud et le soleil, ça ne nous plaisait pas ! On a préféré la Laponie pour le cadre et le contexte exceptionnel".

Aurélie Tata et Célia Andrès se préparent depuis presque deux ans pour cette aventure hors norme - Page facebook Les étoiles de l'Azur

Et c'est vrai que le cadre est un peu plus sympa qu'un congélateur. Il faut imaginer de grandes étendues enneigées, bordées de sapins. Un décor de carte postale pour trois jours d'épreuves, intenses, en pleine nature. Raquettes, ski de fond, courses de chiens de traîneau et saut d'obstacles sont notamment au programme, à chaque fois sur la neige ou la glace.

Les deux femmes, qui se connaissent depuis leurs études ici sur la côte d'azur, se préparent depuis presque deux ans pour cette aventure hors norme. Même si quelques jours avant de s'envoler pour la Finlande les deux aventurières avaient un peu l'impression de se jeter dans le vide. "On a toujours été dans l'aventure et dans des activités qui sortent de l'ordinaire. Mais on n'a jamais été confrontée à un défi aussi grand," confirme Aurélie.

Ce dont elles sont sûres, c'est que leurs efforts sont pour la bonne cause. Ce premier raid polaire 100% féminin a pour vocation d'aider les femmes victimes d'un cancer du sein à travers l'association "Vivre comme avant". Pour participer à l'aventure, Célia et Aurélie ont payé 6.000 euros. Un tiers est reversé à l'association. "C'est une association qui aide les femmes diagnostiquées dans les hôpitaux," explique Aurélie. "Nous on est en bonne santé alors c'est la moindre des choses d'utiliser notre énergie pour aider ceux ou celles qui en ont besoin".

En tout 50 binômes féminins s'affrontent jusqu'à dimanche. L'objectif ne sera évidemment pas le classement final. Quoique ! "J'ai l'esprit de compétition," sourit Aurélie. "Mais je sais que les conditions vont être extrêmes alors j'ai surtout envie qu'on finisse ensemble et entières !" Si vous souhaitez vivre de l'intérieur ce défi, rendez-vous sur leur page Facebook "les étoiles de l'azur".