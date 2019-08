Deux Azuréennes se préparent à courir par moins 30 degrés !

Alpes-Maritimes, France

"Au plus chaud il fera moins 15 degrés et au plus froid ça peut descendre à moins 30 !" Assise à une terrasse de café, en tenue d'été, c'est avec le sourire que Célia Andrès se projette sur les conditions extrêmes qu'elle va devoir affronter au mois de janvier. Avec son amie de toujours Aurélie, elles participent toutes les deux au Laponie Trophy du 23 au 27 janvier prochain. Cette course qui combine course à pied dans la neige, raquettes, parcours d'obstacle et ski de fond sur cinq jours, est le 1er raid polaire 100% féminin. 110 binômes sont inscrits. C'est surtout une course pour la bonne cause.

Le 1er raid polaire 100 % féminin

Les fonds récolter sont reversés à des associations qui aident les femmes victimes d'un cancer du sein. Par exemple Célia et Aurélie ont versé 6 000 euros pour s'inscrire et le tiers de cette somme sera reversé à l'association "vivre comme avant". Jusqu'au mois de janvier, les deux femmes s'entraînent dur pour être prêtes physiquement et elles organisent parallèlement des événements pour boucler leur budget. Par exemple le samedi 31 août elles organisent un stage de self-défense. Vous pouvez aussi leur donner un coup de main en vous rendant sur une cagnotte en ligne ouverte sur le site leetchi.com.

Quand on est en forme on se doit de participer à ce genre d'événement pour la bonne cause

Aurélie et Célia se connaissent depuis leurs études. "_Je suis plus "fonceuse" et Aurélie et plus posée. On est complémentaire,_" résume Célia Andrès, qui vit à Saint-Laurent-du-Var et qui travaille dans le marketing. Aurélie, elle, habite à Menton mais passe une bonne partie de l'année en Hollande où elle enseigne le Français. "On s'engage dans cette aventure pour le côté unique de cette course, on va découvrir des paysages fantastiques mais surtout pour aider ces femmes qui ont été victimes ou le seront un jour malheureusement d'un cancer. Quand on est en forme on se doit de participer à ce genre d'événement pour la bonne cause," conclut Célia.