Châteauroux, France

Deux jeunes castelroussins de 24 et 25 ans, Jordan et Lina viennent de lancer une agence de voyage en ligne spécialisée sur les Etats-Unis : le site Evasions USA. Ils sont également présents sur facebook. Depuis le mois de mai, ils proposent des voyages sur mesure : du week-end de trois jours à New-York au circuit d'une semaine, voir plus, en Louisiane ou dans le parc national de Yellowstone, pour tous les budgets.

Bac+3 en tourisme et éducateur sportif

Pour Jordan c'est une reconversion, jusqu'ici il était entraîneur de foot et éducateur sportif. "J'ai fait le centre de formation de football de la Berrichonne Châteauroux et de Bastia". Il a ensuite passé son diplôme d'entraîneur à l'IFR de Châteauroux pour travailler au club de foot de Saint-Amand Montrond. Lina a fait toutes ses études dans le tourisme. "J'ai bac+3 en tourisme, j'ai travaillé en agence de voyage en France et à San Francisco". En couple depuis six ans, ils se connaissent depuis leurs années Lycée à Jean Giraudoux à Châteauroux.

Un tour du monde en 2015

Le logo de leur agence de voyage en ligne - Droits réservés

Ils ont eu l'idée de créer cette agence de voyage en ligne après avoir fait un tour du monde en 2015, qui les a amenés de Singapour à la Californie en passant par l'Australie. "On a fait pendant cinq à six mois toute l'Asie du sud-est, on a enchaîné avec l'Australie, on a fait un road trip vraiment à l’australienne en van en deux mois". Puis le couple a terminé par les Etats-Unis. "C'est _un pays qu'on adore_, on a fait toute la Californie, les parcs de l'ouest, les parcs nationaux, le grand Canyon en hélicoptère".

"On a fait un road trip en van en Australie pendant deux mois" Copier

Du motel à l'établissement de luxe

Jordan et Lina proposent des voyages qu'ils ont eux mêmes testés. Ils assurent être moins chers qu'une agence classique, car ils travaillent sans intermédiaires, avec des prestataires directement sur place et pour tous les budgets. Leurs prestations vont du motel bon marché à l'hôtel de luxe. "Dormir dans un hôtel avec vue sur Central Park ou faire un tour _en hélicoptère de nuit à New York_... tout est possible (...) si vous ne voulez pas manger dans votre avion, si vous ne voulez pas de télé c'est possible aussi avec une compagnie low cost, on s'adapte à tous les budgets".

"On propose un circuit en train dans l'est américain" Copier

Des devis sur facebook

Si le siège social est à Châteauroux ils n'ont pas pignon sur rue, ils traitent tous les dossiers depuis chez eux sur internet. "On a déjà pas mal de devis juste via facebook ce qui est assez rare dans le milieu du tourisme". Pour l'instant ils n'ont que quelques clients mais ils ont de l'ambition. "D'ici trois à quatre ans on veut devenir référent sur le marché francophone sur les Etats-Unis". Avec leur site, ils visent principalement une clientèle francophone en France, Belgique et Suisse. Pour concrétiser leur projet, ils ont bénéficié d'une formation de deux mois à la création d'entreprise à la CCI de l'Indre.