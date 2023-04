Meilleure boulangerie de France : le "Fournil de Mélanie" à Ballots fait pétiller les papilles

Deux boulangeries mayennaises à l'honneur ce vendredi soir sur M6. La boulangerie Derval de Laval et le Fournil de Mélanie à Ballots participent à l'émission La Meilleure Boulangerie de France à 18h35. Le concept c'est qu'elles fabriquent leurs produits et un jury (composé de Norbert Tarayre, Noëmie Honiat, Bruno Cormerais) les note.

L'émission est regardée par près d'1,6 millions de téléspectateurs. C'est une belle publicité pour le Fournil de Mélanie à Ballots dans le Sud-Mayenne. Cette femme a monté sa production artisanale de pain en pleine crise sanitaire, et depuis l'annonce de l'émission de nouveaux clients jouent les curieux comme Paulette. "On a entendu que ça passait à la télé vendredi, donc on s'est dit qu'on irait faire un petit tour. Et on reviendra sûrement".

La régalade !

Les habitués sont au rendez-vous également, et sont ravis de manger au quotidien des produits 100% faits maison. "Nous on prend le mardi et le vendredi un pain aux pépites de chocolat qui est délicieux. Ce que j'adore, c'est de faire griller le pain avec du beurre qui fond dessus au petit déjeuner. Le matin, c'est extra pour toute la famille, on se régale" déclare Marylène.

Les téléspectateurs ce soir découvriront sur M6 le fournil en pierre, à l'entrée de la ferme du mari de Mélanie. Une maisonnette qui fait tout le charme des lieux pour Anne-Marie une autre cliente. "Ça rappelle aussi les fours que nos parents avaient autrefois à la campagne, très rustiques".

Une nuit presque blanche pour accueillir les caméras

Mélanie produit 120 kilos de pain par semaine. La quadragénaire se souvient de l'arrivée des caméras et des techniciens de M6, le 1er avril 2022, une journée agitée. "Je pense que je n'étais pas prête à un tel événement. J'avais boulangé le jeudi et le vendredi. L'équipe est arrivée à 7h heure, donc je devais avoir fini. J'ai travaillé toute nuit. Je n'ai pas beaucoup dormi". Et même si ce soir son fournil ne remporte pas son duel avec la boulangerie Derval de Laval, tout ce qui arrive depuis un an à Mélanie Sabin n'est que du bonus.

Lancée pendant la crise sanitaire

Quelle mouche a donc piqué Mélanie pour lancer son activité en avril 2020, alors que la France est en plein confinement ? "Sûrement la crise de la quarantaine... (rires). Je ne sais pas. J'ai des collègues amis, paysans, boulangers. J'ai toujours aimé faire les choses de A à Z. Et puis on avait le fournil qui était là, donc on s'était dit avec mon mari qu'un jour on ferait quelque chose avec".

Mélanie connaît bien l'agriculture. Son mari produit du lait juste à côté. "Petit à petit, on va dire que mes convictions pour l'environnement, pour le respect de la nature et pour la qualité de l'alimentation m'ont poussé à revenir sur l'exploitation".

Repartir à zéro

Il a fallu repartir de zéro pour cette ancienne chargée de clientèle. Mélanie travaillait pour une société de services à la personne. "Je suis retournée sur les bancs de l'école, refaire un diplôme agricole" raconte-t-elle. 120 kilos de pain sont produits chaque semaine. Le blé est cultivé dans la ferme.

C'est une reconversion réussie, estime Aurélien, le mari de Mélanie. "C'est une belle fierté et une belle réussite parce que elle a bien développé son activité et qu'elle a mis beaucoup d'énergie dedans. Elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Et puis elle a vraiment envie de faire cette activité".

