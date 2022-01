Deux Catalans participent au Dakar 2022 en Arabie Saoudite

Ils vont tenter de traverser les déserts d'Arabie Saoudite, plus de 8 000 kilomètres en 15 jours. Éric Abel et Christian Manez, originaires de Toulouges, participent pour la quatrième fois au rallye Dakar. Ils sont arrivés depuis une semaine déjà pour se préparer, et c'est enfin l'heure de la compétition.

Un moment qu'Éric attendait avec impatience : "À la fois de l'excitation, à la fois un peu du stress. C'est une course qui se prépare sur un an, donc c'est l'aboutissement de beaucoup de travail administratif, physique, mental. On sait que le trouillomètre, comme on dit chez nous, va monter dans les jours suivants", s'amuse le Catalan. L'année dernière, lui et son co-pilote, Christian, avaient fini 10ème au classement général, une fierté, "c'était inespéré", se souvient-il.

Cette année, il va falloir essayer de faire mieux, mais cela ne va pas être une mince affaire, "le Dakar, c'est la course la plus dure au monde dans notre catégorie", s'inquiète Éric, "On s'attend à beaucoup de difficultés cette année, avec beaucoup de sable".

"Entre 500 et 800 kilomètres par jour" - Éric Abel, participant catalan au Dakar 2022

Les deux pilotes ont quinze jours pour parcourir les plus de 8 000 kilomètres du parcours, à raison de "500 à 800 kilomètres par jour". L'occasion de mettre en avant plusieurs associations locales. Ils en ont choisi cinq cette année.

"Joa Joie", "qui œuvre pour le bien-être des enfants hospitalisés", explique Éric. "Dans les Yeux de Loli", qui fait de la prévention et aide à la recherche sur la maladie de Rett, maladie génétique rare qui touche les petites filles."Vaincre la mucoviscidose", qui finance la recherche sur cette maladie. "Onco parcours", qui accompagne les femmes atteintes de cancers gynécologiques. Et enfin, "Stop Violence 66", qui lutte contre les violences faites aux femmes. "C'était tout naturel que, grâce au levier médiatique du Dakar, on a décidé, avec Christian, d'aider ces cinq associations."

Éric Abel et Christian Manez font partie des plus de 1 000 participants dans cette 44ème édition du Dakar 2022.