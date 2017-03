Deux cents ans à elles deux, les locomotives du Train de l'Ardèche entament une nouvelle saison

Après trois mois de pause hivernale, le train des Gorges et le Mastrou ont redémarré ce jeudi pour la saison.

La pause hivernale a permis quelques travaux sur les deux locomotives à vapeur, les deux Mallet. L'une fête ses 85 printemps, la seconde a 105 ans. Les voitures voyageurs ont aussi été rénovées.

La locomotive Mallet 414 est sortie d'usine en 1932 © Radio France - Nathalie Rodrigues

Les exploitants espèrent atteindre la barre de 110 000 visiteurs cette année, après en avoir accueilli 98 000 l'an dernier. Mais en raison du contexte attentats, ils s'attendent à avoir moins d'étrangers, moins de croisiéristes: 13 000 environ, au lieu de 16 000. Ce sont des Américains, des Québécois et quelques Anglais qui ont effectué le premier voyage de la saison ce jeudi sur le trajet Saint-Jean-de-Muzols/Colombier-le-Vieux.

Le chauffeur du Train des Gorges attend les premiers voyageurs de la saison © Radio France - Nathalie Rodrigues

Plus de 400 voyages sont au programme jusqu'à fin novembre sur les trajets réguliers, et il y aura même des excursions exceptionnelles fin décembre pour découvrir les crèches de Boucieu-le-Roi. Un nouveau parcours est d' ailleurs proposé cet été, un train entre Lamastre et Boucieu-le-Roi.

