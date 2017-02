Deux chefs bretons décrochent leur première étoile au Guide Michelin

Le guide Michelin France a dévoilé jeudi son palmarès 2017, toujours attendu fébrilement par le monde de la gastronomie, en France comme à l'étranger. Parmi les nouveaux étoilés, deux chefs bretons tous les deux installés dans le Morbihan qui décrochent leur première étoile au guide rouge.

Le palmarès du Guide Michelin 2017 a été dévoilé jeudi. Une édition qui célèbre plus de 600 chefs à travers la France et notamment deux jeunes restaurateurs bretons qui obtiennent leur première étoile au Guide Rouge. Ils sont tous les deux installés dans le Morbihan. Il s'agit du chef Anthony Jéhanno qui tient le restaurant Terre - Mer à Auray et de Baptiste Denieul de l'auberge Tiegezh, à Guer. Deux distinctions qui n'étonnent pas Olivier Marie, journaliste culinaire et créateur du site internet Goûts d'Ouest. Il était l'invité de France Bleu Armorique ce vendredi.