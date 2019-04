Deux cherbourgeois écrivent ensemble un roman sur la crise des migrants

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Eaux troubles est le roman de deux cherbourgeois qui ont campé l'intrigue dans le Cotentin. Le livre raconte une histoire d'amitié entre deux migrants, deux déracinés en quête d'une nouvelle vie. Ils se rencontrent à Cherbourg et rêvent tous les deux de franchir la Manche vers l'Angleterre. Un roman réaliste mais aussi à thriller à rebondissements.

316 pages écrites ensemble, par deux amis de longue date, Antonin Vabre, journaliste et auteur, et Pierre Peter, professeur. Ils ont eut ensemble le déclic et l'envie d'écrire sur la crise des migrants avec des scènes à Port Dielette, Querqueville, ou encore Port Racine et surtout Cherbourg.

Que l'intrigue se déroule dans le Cotentin c'était l'évidence pour l'un auteurs Pierre Peter , professeur au lycée Tocqueville de Cherbourg : "c'était une volonté, non pas pour proposer un roman régionaliste mais par souci de réalisme.

On avait la maîtrise du terrain et le territoire, les lieux sont importants dans le roman comme dans la réalité, ça nous permettait d'être crédibles.

C'est aussi une ode à la région que nous adorons et à cette vie dans la presqu'île. "

Pierre Peter "c'est aussi une ode à une région que nous adorons" © Radio France - Jacqueline FARDEL