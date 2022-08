Deux clowns vous font découvrir la cité des Ducs

Ce week-end, l'office de tourisme de Dijon proposait des visites guidées du centre historique par deux clowns. Une quarantaine de petits et grands spectateurs sont venus ce dimanche après-midi au départ de la Cité gastronomique découvrir la cité des Ducs sous un autre jour.

Bomix et son acolyte Luna ont emmené une quarantaine de curieux petits et grands dans les rues de Dijon ce dimanche.

Première étape : l'ancien hôpital de Dijon juste à côté de l'Office de tourisme de la Cité gastronomique. C'est de là d'où sont parties les visites guidées par des clowns ce week-end. Durant une heure, Luna et Bomix racontent la cité des Ducs version burlesque.

Retour sur le passé sanglant de la place Emile Zola

On déambule de la place Emile Zola où se déroulaient les exécutions à l'Eglise Saint-Philibert en passant par l'ancien hôpital de Dijon et l'hôtel Bouchu d'Esterno qui deviendra une fois rénové la grande maison internationale de la vigne et du vin.

Les spectateurs mis à contribution

Les deux artistes font également participer les spectateurs par des reconstitutions, allant de la période des Ducs de Bourgogne aux années 50. Sont représentés Saint-Bénigne, qui donnera son nom à la cathédrale dijonnaise, Guillaume de Volpiano qui gouverna l'abbatiale Saint Bénigne ou encore le maire de la ville et le vignier.

"Nos clowns aiment raconter des histoires qui font peur." Copier

LUna et Bomix reviennent surl'histoire de la place Emile Zola, autrefois appelée place de Morimont, où des exécutions étaient organisées comme des spectacles populaires. © Radio France - Claire Checcaglini

"Ils nous apprennent des choses, mais en même temps, ils nous font rigoler." Copier

Présentation par les clowns de la compagnie Nés au vent, de l'hôtel Bachu d'Esterno qui accueillera bientôt l'OIV, l'organisation internationale du vin. © Radio France - Claire Checcaglini

Luna, présentée comme "guide émérite au mérite homérique" emmène ses visiteurs-spectateurs pour une heure de déambulation dans Dijon. © Radio France - Claire Checcaglini

Petits et grands écoutent attentivement l'histoire de l'hôtel Bouchu d'Esterno, ancienne résidence du président du parlement de Bourgogne, Jean Bouchu. © Radio France - Claire Checcaglini